Ещё
На Украине идет геноцид старшего поколения — эксперт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине идет геноцид старшего поколения — эксперт 

ТК «Звезда» 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На Украине сейчас идет геноцид старшего поколения: Киев надеется, что мы вымрем вместе со своей историей
Украинские власти делают все для того, чтобы в стране исчезло старшее поколение. Так считает общественный деятель, полковник милиции в отставке на Украине Галина Запорожцева.
По ее словам, Киевские власти пытаются переписать историю страны, но для этого им необходимо избавиться от старшего поколения. Для этого, полагает Запорожцева, и были придуманы новые реформы в стране, включая медицинскую.
«Украина сейчас очень ярко показывает всю проблему, которая существует. Они переписывают историю. Они — это те, кто уехал в Канаду, в Америку. Это отщепенцы, которые проиграли Великую Отечественную войну, потомки бандеревцев. Теперь они встали у власти и указывают из-за бугра тем, кого они поставили во главе государств, то есть той власти государственной, которую сейчас формирует молодежь. Они плевать хотели на старшее поколение. На Украине сейчас идет геноцид: это и медицинские реформы, и все прочее… Они надеются, что вот такие как я и чуть старше просто вымрут вместе со своей историей. А на наше место придет молодежь с новой историей, с новым мировоззрением», — предположила эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда».
Ранее украинские националисты призвали закрыть телеканал «Интер» из-за анонса к 9 мая. Ведущие Анастасия Даугуле и Андревй Доманский сообщили о важности победы для жителей страны. Кроме того Доманский отметил, что Украина не может себе позволить называть улицы «именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях». В ответ на такое заявление пользователи Сети призвали «закрыть этот сепарский канал», кто-то даже предложил и вовсе «сжечь „Интер“».
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
ТК «Звезда»: последние новости
ФСБ провела обыск кабинета главы Ростехнадзора в Петербурге Москва вошла в список 30 лучших городов мира для студентов В ВДВ стартует кинологический конкурс «Верный друг»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение932
Клейменов больше не будет вести программу «Время»82
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала261
Асад ответил Трампу на оскорбление38
У Задорнова нашли второе завещание16
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение