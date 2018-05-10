На Украине идет геноцид старшего поколения — эксперт

На Украине сейчас идет геноцид старшего поколения: Киев надеется, что мы вымрем вместе со своей историей

Украинские власти делают все для того, чтобы в стране исчезло старшее поколение. Так считает общественный деятель, полковник милиции в отставке на Украине Галина Запорожцева.

По ее словам, Киевские власти пытаются переписать историю страны, но для этого им необходимо избавиться от старшего поколения. Для этого, полагает Запорожцева, и были придуманы новые реформы в стране, включая медицинскую.

«Украина сейчас очень ярко показывает всю проблему, которая существует. Они переписывают историю. Они — это те, кто уехал в Канаду , в Америку. Это отщепенцы, которые проиграли Великую Отечественную войну, потомки бандеревцев. Теперь они встали у власти и указывают из-за бугра тем, кого они поставили во главе государств, то есть той власти государственной, которую сейчас формирует молодежь. Они плевать хотели на старшее поколение. На Украине сейчас идет геноцид: это и медицинские реформы, и все прочее… Они надеются, что вот такие как я и чуть старше просто вымрут вместе со своей историей. А на наше место придет молодежь с новой историей, с новым мировоззрением», — предположила эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда»

Ранее украинские националисты призвали закрыть телеканал «Интер» из-за анонса к 9 мая. Ведущие Анастасия Даугуле и Андревй Доманский сообщили о важности победы для жителей страны. Кроме того Доманский отметил, что Украина не может себе позволить называть улицы «именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях». В ответ на такое заявление пользователи Сети призвали «закрыть этот сепарский канал», кто-то даже предложил и вовсе «сжечь „Интер“».

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