Синоптики прогнозируют заморозки в Липецке

По данным регионального гидрометцентра, ночью 11 мая в Липецке ожидаются заморозки до одного градуса мороза, сообщили в управлении ГО и ЧС. Порывы северо-восточный ветра могут достигать 17 м/с.

Специалисты «Зеленхоза» спешат уверить горожан, что заморозки не представляют опасности для городских цветов.

«В основном на клумбах высажены петунии и цинерарии, эти культуры способны выдержать небольшие заморозки. Мороз может представлять опасность для бегоний, но они сейчас растут лишь на площади Героев, где от вредных погодных воздействий их защищает стена, — рассказала заместитель директора муниципального предприятия Елена Мачнева.