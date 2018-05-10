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Синоптики прогнозируют заморозки в Липецке
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Синоптики прогнозируют заморозки в Липецке 

АиФ 53 минуты назад
Фото: АиФ
По данным регионального гидрометцентра, ночью 11 мая в Липецке ожидаются заморозки до одного градуса мороза, сообщили в управлении ГО и ЧС. Порывы северо-восточный ветра могут достигать 17 м/с.
Специалисты «Зеленхоза» спешат уверить горожан, что заморозки не представляют опасности для городских цветов.
«В основном на клумбах высажены петунии и цинерарии, эти культуры способны выдержать небольшие заморозки. Мороз может представлять опасность для бегоний, но они сейчас растут лишь на площади Героев, где от вредных погодных воздействий их защищает стена, — рассказала заместитель директора муниципального предприятия Елена Мачнева.
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