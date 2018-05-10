5 заявлений в полицию подали после проверок домов для сирот Ставрополья 

На балансе ГКУ «Имущественный фонд Ставропольского края» сейчас находится 1670 жилых помещений для детей-сирот, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минимущества края.
Ежегодно сотрудники фонда проверяют их.
По результатам осмотров помещений в этом году проверяющие направили 118 претензий застройщикам, 5 — продавцам жилых помещений и 50 — нанимателям.
Помимо этого, по итогам проверок в полицию подали 5 заявлений о предполагаемых преступлениях, в том числе по статьям «Кража» и «Самоуправство» Уголовного кодекса России.
По состоянию на 1 мая из запланированных к осмотру 642 жилых помещений проверили лишь 315.
Доступ в остальные квартиры проверяющие не получили в связи с отсутствием на месте жильцов.
«Вручение заветных ключей от квартир — событие, безусловно, важное, но на этом наша работа по обеспечению жильём детей-сирот не ограничивается, — подчеркнула заместитель министра имущественных отношений Ставрополья Аннета Балабекова. — Мы продолжаем курировать этот вопрос ещё на протяжении, как минимум, пяти лет. Регулярный мониторинг состояния спецжилфонда нам необходим как инструмент оперативного вмешательства при появлении проблем».