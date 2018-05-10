5 заявлений в полицию подали после проверок домов для сирот Ставрополья

На балансе ГКУ «Имущественный фонд Ставропольского края» сейчас находится 1670 жилых помещений для детей-сирот, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе минимущества края.

Ежегодно сотрудники фонда проверяют их.

По результатам осмотров помещений в этом году проверяющие направили 118 претензий застройщикам, 5 — продавцам жилых помещений и 50 — нанимателям.

Помимо этого, по итогам проверок в полицию подали 5 заявлений о предполагаемых преступлениях, в том числе по статьям «Кража» и «Самоуправство» Уголовного кодекса России

По состоянию на 1 мая из запланированных к осмотру 642 жилых помещений проверили лишь 315.

Доступ в остальные квартиры проверяющие не получили в связи с отсутствием на месте жильцов.