Патрушев и советник премьера Индии обсудили вопросы безопасности

"Николай Патрушев и Аджит Довал обсудили в целом ситуацию на международной арене, широкий спектр вопросов российско-индийского сотрудничества в области безопасности, уделив отдельное внимание взаимодействию в рамках БРИКС ШОС ", — говорится в сообщении.

Также в ходе встречи они подчеркнули, что российско-индийские контакты в сфере безопасности носят неизменный дружественный и доверительный характер.