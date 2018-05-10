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Епископ Феофилакт совершил Литургию в честь престольного праздника в Бутово
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Епископ Феофилакт совершил Литургию в честь престольного праздника в Бутово 

Вестник района Гагаринский 56 минут назад
Фото: Вестник района Гагаринский
Преосвященный Феофилакт, епископ Дмитровский, совершил 9 мая литургию в храме Святителя Стефана Пермского в честь престольного праздника. Накануне в храме в память о Святителе Стефане было отслужено Всенощное бдение, которое возглавил настоятель храма протоиерей Владимир Ковтуненко.
В своей проповеди протоиерей Владимир Ковтуненко отметил особую роль Святителя Стефана в становлении русского государства, его миссионерскую деятельность. На протяжении всей жизни святого ему помогала глубокая вера, которая и позволила выполнить ему свою миссию. Ревностное желание служить Господу, просвещая светом Христовой веры не ведающих Истины народов также сделали Стефана Пермского великим подвижником.
Сегодня небесный покровитель храма помогает прихожанам укрепляться в вере и преодолевать трудности, стоящие на пути каждого православного христианина, желающего искренне послужить Господу.
После Богосужения бал совершен крестный ход и исполнено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.
После Богослужения протоиерей Владимир Ковтуненко поблагодарил владыку Феофилакта за его отеческую заботу и внимание, мудрое наставничество, терпение и любовь к приходу и в честь праздника преподнес книгу о венценосной семье царственных Страстотерпцев.
С ответным словом к прихожанам обратился владыка Феофилакт, который передал всем благословение Святейшего Патриарха Кирилла.
Владыка Феофилакт, в свою очередь, поблагодарил настоятеля храма протоиерея Владимира Ковтуненко за его труды по созиданию храма и пожелал всем крепости духовных и телесных сил.
В день Победы была отслужена панихида по всем погибшим в Великой Отечественной войне, а также по всем пострадавшим и погибшим за веру Православную.
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