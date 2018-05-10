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В Советском районе Волгограда отключат воду на сутки
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В Советском районе Волгограда отключат воду на сутки 

АиФ Волгоград 54 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Часть жителей Советского района Волгограда останутся без холодной воды с 08:00 11 мая до 08:00 12 мая.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения», отключение затронет дома по улицам Богомолова, Аверченко, Булгакова, Волгоградской, Горнополянской, Засекина, Зощенко, Агашиной, Шолохова и не только. Подробнее смотрите все адреса с номерами домов здесь.
Добавим, что ограничение водоснабжения будет связано с установкой новых всасывающего и напорного коллекторов на водопроводной насосной станции около кардиоцентра.
Информацию о перемещениях водовозок и возобновлении водоснабжения можно будет узнать по телефону 99-67-96.
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