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Нисанов и Илиев построят на юго-западе Москвы жилье вместо гостиницы
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Нисанов и Илиев построят на юго-западе Москвы жилье вместо гостиницы 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Недвижимость. Связанная с бизнесменами Годом Нисановым и Зарахом Илиевым фирма «Илион-трейд» построит на юго-западе Москвы жилье вместо гостиницы, следует из постановления правительства столицы.
Земельный участок у метро «Юго-Западная» на проспекте Вернадского под строительство гостинично-делового комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров компания получила еще 2002 году, но к возведению комплекса много лет не приступала. Разрешение на строительство неоднократно продлялось властями Москвы.
В опубликованном на сайте столичной мэрии постановлении указывается, что теперь 0,8 гектара у метро «Юго-Западная» предоставляются ООО «Фирма „Илион-Трейд“ для „проектирования и последующего строительства до 31 декабря 2021 года жилого комплекса“.
»Илион-трейд" владеет торговым центром «Москва» в Люблине. То, что компания подконтрольна Нисанову и Илиеву ранее подтверждал их представитель. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании являются Бен Цион Зарахович Илиев (26%), Роман Лазирович Илиев (25,5%), Фарид Гершумов (21,4%), Шарон Юсифов (9,2%), Наор Азраев (9,3%) и Эдуард Ильяев (8,6%).
Год Нисанов и Зарах Илиев — одни из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве и несколько лет подряд возглавляют составляемый журналом Forbes рейтинг крупнейших российских рантье. Их компании «Киевская площадь», в частности, принадлежат столичные рынки «Фуд Сити» и «Садовод», ТЦ «Европейский», отель «Radisson Royal Украина». По данным журнала, в 2017 году бизнесмены выручили от аренды 1,5 миллиарда долларов.
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