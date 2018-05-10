Нисанов и Илиев построят на юго-западе Москвы жилье вместо гостиницы

МОСКВА , 10 мая — РИА Недвижимость. Связанная с бизнесменами Годом Нисановым и Зарахом Илиевым фирма «Илион-трейд» построит на юго-западе Москвы жилье вместо гостиницы, следует из постановления правительства столицы

Земельный участок у метро «Юго-Западная» на проспекте Вернадского под строительство гостинично-делового комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров компания получила еще 2002 году, но к возведению комплекса много лет не приступала. Разрешение на строительство неоднократно продлялось властями Москвы.

В опубликованном на сайте столичной мэрии постановлении указывается, что теперь 0,8 гектара у метро «Юго-Западная» предоставляются ООО «Фирма „Илион-Трейд“ для „проектирования и последующего строительства до 31 декабря 2021 года жилого комплекса“.

»Илион-трейд" владеет торговым центром «Москва» в Люблине. То, что компания подконтрольна Нисанову и Илиеву ранее подтверждал их представитель. По данным ЕГРЮЛ, совладельцами компании являются Бен Цион Зарахович Илиев (26%), Роман Лазирович Илиев (25,5%), Фарид Гершумов (21,4%), Шарон Юсифов (9,2%), Наор Азраев (9,3%) и Эдуард Ильяев (8,6%).