Пущинские ученые научились отличать баранину от кошатины

г. Пущино, Сотрудники Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН Московская область ) разработали недорогой и эффективный способ выявить наличие в образце продукта мяса пяти животных, традиционно употребляемых в пищу в России , и четырех животных, которых россияне обычно не едят. С его помощью можно определять, совпадает ли реальный состав продукта с указанным производителем, и выявлять фальсификат. Научная статья опубликована в журнале Meat Science.

Метод основан на различении одного из митохондриальных генов. Митохондрии — это «энергетические станции» клетки, органеллы для производства"топлива" — молекул аденозинтрифосфата (АТФ). Они имеют собственную ДНК, состав которой отличается от ДНК ядра и меняется с меньшей скоростью. Образование АТФ в митохондриях осуществляется за счет нескольких цепей биохимических реакций. Одна из них включает перенос заряженных частиц — ионов между двумя «отсеками» митохондрий, разделенных мембраной. В эту мембрану встроены группы белков-субъединиц, образующие в ней отверстия. Через такие отверстия нужные ионы направляются в определенную сторону, благодаря чему и синтезируется АТФ. Поэтому такие группы белков называются АТФазами. Последовательность нуклеотидов в гене митохондриальной ДНК, кодирующего одну из субъединиц АТФазы (восьмую), и послужила для определения вида животного, чье мясо находится в образце пищевой продукции.

Чтобы узнать последовательность нуклеотидов в гене, необходимо провести полимеразную цепную реакцию (ПЦР). В ходе нее различные участки молекулы ДНК образца соединяются с подходящими по составу короткими «затравками» — праймерами, состоящими из нескольких нуклеотидов. Праймеры подбираются для каждого случая отдельно, и последовательности нуклеотидов в них точно известны.

Пущинские биологи провели ПЦР с десятью праймерами, каждый из которых соответствовал небольшой последовательности нуклеотидов, характерной только для гена восьмой субъединицы АТФазы конкретного вида животного. Пять праймеров подходили митохондриальной ДНК животных, традиционно употребляемых в пищу в России: коровы, овцы, свиньи, курицы и индейки. Оставшиеся пять были способны соединиться с геном восьмой субъединицы АТФазы четырех зверей, которых жители нашей страны не едят: мыши, крысы, кошки, собаки, а также человека.

После ПЦР результаты проверили с помощью электрофореза — разделения молекул в пространстве по различию их взаимодействий с электрическим током определенной силы. При наличии «лишней» ДНК при электрофорезе в реакционной смеси возникало больше групп веществ, чем если бы образец состоял только из одного сорта мяса.

Оказалось, что такой метод позволяет выявить даже очень маленькое количество митохондриальной ДНК вида, чьего мяса в продукте быть не должно — например, отыскать ген восьмой субъединицы АТФазы свиньи в говяжьем фарше. Особенно ценно, что анализу с помощью ПЦР и электрофореза можно подвергать не только сырые образцы, но и вареные, и приготовленные в микроволновой печи. Кроме того, применяемые молекулярно-биологические аппараты есть во многих лабораториях и относительно недороги. Вся процедура проверки длится около двух часов.

Авторы методики уже получили на нее патент. Также они проверили несколько образцов мясной продукции, имеющихся на российском рынке, и обнаружили, что в 90 процентах их присутствуют сорта мяса, не обозначенные в графе «состав» на упаковке. Тем интереснее узнать, какие результаты покажет более масштабный анализ. Особенное беспокойство вызывают халяльные и кошерные продукты, так как верующие мусульмане и иудеи считают их «чистыми», однако все равно остается возможность нежелательного случайного употребления запрещенного мяса, например, свиного.