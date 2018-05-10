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Расходы чиновников будут проверять и после их увольнения с госслужбы
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Расходы чиновников будут проверять и после их увольнения с госслужбы 

Парламентская газета 58 минут назад
Фото: Парламентская газета
Расходы ушедших с госслужбы чиновников предлагают продолжать проверять ещё в течение года с момента увольнения. Подобная инициатива предлагается в пакете антикоррупционных поправок Президента России, которые будут рассмотрены Госдумой в первом чтении 22 мая.
Поправки были поддержаны на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Его председатель Василий Пискарев отметил, что законопроект внесён Президентом России, и предлагает совершенствовать антикоррупционную деятельность сразу по нескольким направлениям.
В частности, предлагается осуществлять контроль над расходами чиновников, которые уже уволились, — в течение того года, когда он ещё исполнял служебные обязанности. Эту функцию могут осуществлять органы прокуратуры. При этом уволившийся чиновник обязан предоставлять справки о расходах в том порядке, который установлен законом для действующих госслужащих.
Другое предложение нового антикоррупционного пакета президента — возможность обвинителям взыскивать денежный эквивалент имущества, которое, согласно прокурорским требованиям, должно быть изъято в доход государства, в целях пресечь утрату или порчу подобного имущества.
«Законопроект является последовательным шагом государства и позволит эффективно бороться с коррупцией», — считает Василий Пискарев.
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