Расходы чиновников будут проверять и после их увольнения с госслужбы

Расходы ушедших с госслужбы чиновников предлагают продолжать проверять ещё в течение года с момента увольнения. Подобная инициатива предлагается в пакете антикоррупционных поправок Президента России, которые будут рассмотрены Госдумой в первом чтении 22 мая. Поправки были поддержаны на заседании Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Его председатель Василий Пискарев отметил, что законопроект внесён Президентом России, и предлагает совершенствовать антикоррупционную деятельность сразу по нескольким направлениям. В частности, предлагается осуществлять контроль над расходами чиновников, которые уже уволились, — в течение того года, когда он ещё исполнял служебные обязанности. Эту функцию могут осуществлять органы прокуратуры . При этом уволившийся чиновник обязан предоставлять справки о расходах в том порядке, который установлен законом для действующих госслужащих. Другое предложение нового антикоррупционного пакета президента — возможность обвинителям взыскивать денежный эквивалент имущества, которое, согласно прокурорским требованиям, должно быть изъято в доход государства, в целях пресечь утрату или порчу подобного имущества. «Законопроект является последовательным шагом государства и позволит эффективно бороться с коррупцией», — считает Василий Пискарев.