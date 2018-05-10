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Фундамент церкви и участок мостовой: что нашли при раскопках в центре Москвы
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Фундамент церкви и участок мостовой: что нашли при раскопках в центре Москвы 

Департамент культурного наследия города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент культурного наследия города Москвы
Во время археологических работ на пересечении Армянского и Малого Златоустинского переулков специалисты нашли остатки фундамента каменной церкви XVII века, освященной в честь Николая Чудотворца, участок булыжной мостовой и ряд артефактов, в том числе осколок зенитного снаряда времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили на глубине около одного метра. Раскопки проводились в рамках программы благоустройства городских улиц.
Как отметил руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов, найденные артефакты подчеркивают связь поколений. «С одной стороны, участок старой мостовой, по которой ходили горожане много веков назад. С другой — осколок снаряда, свидетель недавних (в масштабах истории) событий, когда москвичи защищали родной город от врага. Великая Отечественная война закончилась 73 года назад, но до сих пор слышны ее отголоски. В этом прослеживается прямая связь между нами и нашими предками, которые жили в Москве сто, двести, триста лет назад», — сказал глава ведомства. Алексей Емельянов также добавил, что после завершения работ участок мостовой будет музеефицирован, а находки передадут в музеи.
Недавно в районе Златоустинских переулков обнаружили также остатки ограды знаменитого Златоустовского монастыря, белокаменные надгробия и другие артефакты. Храм Николая Чудотворца в Столпах был приходской церковью в Белом городе. Первое летописное упоминание о нем относится к 1547 году. Каменную церковь построил в 1669 году подмастерье Иван Космин. Указание «в Столпах», возможно, говорит о том, что возле нее располагалось приказное учреждение конюшенного ведомства.
Храм состоял из нижней Никольской церкви, верхней во имя Рождества Богородицы и из колокольни. Около него находился мавзолей семьи боярина Артамона Матвеева.
В 1938 году храм разрушили. Несколько его закладных надгробий вмонтировали в стену Донского монастыря, два надгробия перевезли в церковь Всех Святых на Кулишках. Еще три надгробия с надписями 1640, 1642 и 1645 годов в 1962-м опубликовал в своих исследованиях историк и археолог В. Б. Гиршберг.
Сейчас на месте храма находится здание Высшей школы экономики.
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