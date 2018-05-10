Фундамент церкви и участок мостовой: что нашли при раскопках в центре Москвы

Во время археологических работ на пересечении Армянского и Малого Златоустинского переулков специалисты нашли остатки фундамента каменной церкви XVII века, освященной в честь Николая Чудотворца, участок булыжной мостовой и ряд артефактов, в том числе осколок зенитного снаряда времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили на глубине около одного метра. Раскопки проводились в рамках программы благоустройства городских улиц.

Как отметил руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов , найденные артефакты подчеркивают связь поколений. «С одной стороны, участок старой мостовой, по которой ходили горожане много веков назад. С другой — осколок снаряда, свидетель недавних (в масштабах истории) событий, когда москвичи защищали родной город от врага. Великая Отечественная война закончилась 73 года назад, но до сих пор слышны ее отголоски. В этом прослеживается прямая связь между нами и нашими предками, которые жили в Москве сто, двести, триста лет назад», — сказал глава ведомства. Алексей Емельянов также добавил, что после завершения работ участок мостовой будет музеефицирован, а находки передадут в музеи.

Недавно в районе Златоустинских переулков обнаружили также остатки ограды знаменитого Златоустовского монастыря, белокаменные надгробия и другие артефакты. Храм Николая Чудотворца в Столпах был приходской церковью в Белом городе. Первое летописное упоминание о нем относится к 1547 году. Каменную церковь построил в 1669 году подмастерье Иван Космин. Указание «в Столпах», возможно, говорит о том, что возле нее располагалось приказное учреждение конюшенного ведомства.

Храм состоял из нижней Никольской церкви, верхней во имя Рождества Богородицы и из колокольни. Около него находился мавзолей семьи боярина Артамона Матвеева.

В 1938 году храм разрушили. Несколько его закладных надгробий вмонтировали в стену Донского монастыря, два надгробия перевезли в церковь Всех Святых на Кулишках. Еще три надгробия с надписями 1640, 1642 и 1645 годов в 1962-м опубликовал в своих исследованиях историк и археолог В. Б. Гиршберг.