В Красноярске выберут лучшего фельдшера

Профессиональный конкурс фельдшеров пройдет в Красноярске в рамках Международного дня медицинской сестры и будет приурочен к 100-летию красноярской службы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Шесть команд будут бороться за звание «лучший». Участникам предстоит показать все свое мастерство от знаний в фармакологии до реанимационных действий. На специальных манекенах фельдшера продемонстрируют мастерство оказания сердечно-легочной реанимации, неотложной помощи. Однако оценивать конкурсантов будут не только по профессиональным качествам, но и по творческим талантам. Конкурс состоится 11 мая.