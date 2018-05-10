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В Красноярске выберут лучшего фельдшера
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В Красноярске выберут лучшего фельдшера 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Профессиональный конкурс фельдшеров пройдет в Красноярске в рамках Международного дня медицинской сестры и будет приурочен к 100-летию красноярской службы скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Шесть команд будут бороться за звание «лучший». Участникам предстоит показать все свое мастерство от знаний в фармакологии до реанимационных действий. На специальных манекенах фельдшера продемонстрируют мастерство оказания сердечно-легочной реанимации, неотложной помощи. Однако оценивать конкурсантов будут не только по профессиональным качествам, но и по творческим талантам. Конкурс состоится 11 мая.
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