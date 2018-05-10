Митинг «Факел памяти» и легкоатлетическая эстафета «Некрасовское кольцо» прошли в районе

Торжественный митинг «Факел памяти», посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Некрасовке 8 мая, у памятника погибшим воинам-некрасовцам.

Ежегодная, традиционная легкоатлетическая эстафета «Некрасовское кольцо», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялась 8 мая среди представителей предприятий и организаций района Некрасовка.

Акция " Георгиевская лента» традиционно стартует в России в канун Дня Великой Победы. 8 мая участники Ведущего творческого коллектива города Москвы коллектива «Стань звездой» и команды «ВРитме» провели акцию среди жителей района Некрасовка и гостей столицы.

Доброй традицией стала встреча ветеранов и жителей района на праздничной площадке Дома культуры «Заречье» в канун Дня Великой Победы. Ведущий творческий коллектив города Москвы кружок народной песни «Вдохновение» исполнил известные военные песни «Лизавета», «Когда мы были на войне» и др. (нд)