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Казанскому юристу к дому подбросили отрубленную телячью голову
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Казанскому юристу к дому подбросили отрубленную телячью голову 

АиФ Казань 58 минут назад
Фото: АиФ Казань
Подозреваемые в вымогательстве подбросили казанскому юристу телячью голову на придомовой участок, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
В Казани задержали трех подозреваемых в вымогательстве денег у юриста одной из адвокатских контор. По данным оперативников, задержанные (в возрасте от28 до 33 лет) являются участниками одной из криминальных группировок города, двое из которых были ранее судимы за умышленное причинение вреда здоровью и подделку официальных документов.
По данным следствия, потерпевший работал юристом в конторе, принадлежащей одному из подозреваемых. Для развития бизнеса он также размещал рекламу адвокатских услуг на деньги организации с согласия руководителя.
По словам потерпевшего, конфликт возник, когда его заставили заняться заведомо проигрышной апелляцией по одному из гражданских исков, за которую клиент заплатил порядка 600 тыс. рублей. После того, как иск был проигран, мужчина потребовал вернуть деньги. Юрист отдал ему свою часть гонорара 150 тысяч рублей, объяснив, что остальное получил руководитель фирмы.
Чтобы избежать расходов, владелец адвокатской конторы потребовал один миллион рублей с юриста, мотивируя это тем, что он, якобы, самовольно потратил деньги предприятия на ремонт и рекламу. При этом потерпевшему по телефону начали угрожать два товарища руководителя фирмы. Чтобы напугать юриста, они подбросили на придомовой участок отрубленную телячью голову.
Подозреваемых задержали при получении требуемой суммы. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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