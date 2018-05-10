В ТЦСО «Некрасовка» поздравили ветеранов с Днем Победы 

В филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Для ветеранов была подготовлена обширная программа.
Ветеранов приехали поздравить глава Управы района Елена Хромова, глава муниципального округа Ирина Ухаботина, председатель Совета Ветеранов Донец Н. Н., депутаты Олег Дегтярев и Малютина О. В.
Программу продолжил коллектив «Московское время» с задорными, веселыми песнями военных лет. Дети из воскресной школы Храма Покрова Пресвятой Богородицы выступили с музыкально-поэтической композицией «Пусть песни Победы звучат». Отец Александр поздравил всех с праздником, вручил подарки и цветы. Участники «Московского долголетия» также подготовили праздничную программу. Пели, плясали под русскую гармонь, а после собрались все за праздничным столом, на чаепитие. (нд)