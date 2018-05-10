В ТЦСО «Некрасовка» поздравили ветеранов с Днем Победы

В филиале «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. Для ветеранов была подготовлена обширная программа.

Ветеранов приехали поздравить глава Управы района Елена Хромова , глава муниципального округа Ирина Ухаботина, председатель Совета Ветеранов Донец Н. Н., депутаты Олег Дегтярев и Малютина О. В.

Программу продолжил коллектив «Московское время» с задорными, веселыми песнями военных лет. Дети из воскресной школы Храма Покрова Пресвятой Богородицы выступили с музыкально-поэтической композицией «Пусть песни Победы звучат». Отец Александр поздравил всех с праздником, вручил подарки и цветы. Участники «Московского долголетия» также подготовили праздничную программу. Пели, плясали под русскую гармонь, а после собрались все за праздничным столом, на чаепитие. (нд)