«Можно с уверенностью сказать, что в России специализированных современных терминалов для железнорудного сырья нет. В то же время потребность в таких портах достаточно большая, поскольку есть определенные требования к перевалке различного железнорудного сырья. Сегодня значительная часть перевалки приходится на иностранные порты. Поэтому нужно, что-то делать», — сказал А. Головизнин.
Докладчик описал традиционные пути перевозки железнорудного сырья (ЖРС) из России. Продукция Ковдроского и Оленегорского ГОКов, расположенных на Кольском полуострове, переваливается главным образом через порт Мурманск. Костомукшский ГОК в Карелии работает через финский порт Коккола, а Михайловский ГОК в Железногорске и Стойленский и Лебединский в Старом Осколе работают через Новороссийск и порты Украины (Одесса, Ильичевск).
«С перевалкой через финскую Кокколу изменить почти ничего нельзя, а вот с Югом России надо что-то делать, — подчеркнул докладчик.
«Проекты порта в Тамани только частично могут восполнить нехватку портов для железнорудного сырья», — добавил представитель «Морстройтехнологии».