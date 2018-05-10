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Купить диплом высшего образованияСайт Вулкан — играть бесплатноФункционал 1С ТОиР для производства В России остро не хватает специализированных портов для…
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Купить диплом высшего образованияСайт Вулкан — играть бесплатноФункционал 1С ТОиР для производства В России остро не хватает специализированных портов для… 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Можно с уверенностью сказать, что в России специализированных современных терминалов для железнорудного сырья нет. В то же время потребность в таких портах достаточно большая, поскольку есть определенные требования к перевалке различного железнорудного сырья. Сегодня значительная часть перевалки приходится на иностранные порты. Поэтому нужно, что-то делать», — сказал А. Головизнин.
Докладчик описал традиционные пути перевозки железнорудного сырья (ЖРС) из России. Продукция Ковдроского и Оленегорского ГОКов, расположенных на Кольском полуострове, переваливается главным образом через порт Мурманск. Костомукшский ГОК в Карелии работает через финский порт Коккола, а Михайловский ГОК в Железногорске и Стойленский и Лебединский в Старом Осколе работают через Новороссийск и порты Украины (Одесса, Ильичевск).
«С перевалкой через финскую Кокколу изменить почти ничего нельзя, а вот с Югом России надо что-то делать, — подчеркнул докладчик.
«Проекты порта в Тамани только частично могут восполнить нехватку портов для железнорудного сырья», — добавил представитель «Морстройтехнологии».
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