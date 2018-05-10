Купить диплом высшего образованияСайт Вулкан — играть бесплатноФункционал 1С ТОиР для производства В России остро не хватает специализированных портов для…

«Можно с уверенностью сказать, что в России специализированных современных терминалов для железнорудного сырья нет. В то же время потребность в таких портах достаточно большая, поскольку есть определенные требования к перевалке различного железнорудного сырья. Сегодня значительная часть перевалки приходится на иностранные порты. Поэтому нужно, что-то делать», — сказал А. Головизнин.

«С перевалкой через финскую Кокколу изменить почти ничего нельзя, а вот с Югом России надо что-то делать, — подчеркнул докладчик.

«Проекты порта в Тамани только частично могут восполнить нехватку портов для железнорудного сырья», — добавил представитель «Морстройтехнологии».