Школьники посетили «ПРОМИНЭКСПО»

В понедельник, 7 мая ученики 10 «Б» класса школы № 2051 с Евгенией Нелюбиной посетили ООО «ПРОМИНЭКСПО», в рамках проекта Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы «Технонавигатор: Заводы — детям, 2018».

Ребята узнали о том, что специалистами предприятия (а оно работает с 1960 года) спроектировано и построено свыше 1500 выставочных экспозиций в 96 странах мира. Наряду с выставочной деятельностью «ПРОМИНЭКСПО» выполняет работы по оформлению музеев, театрально-зрелищных мероприятий, телевизионных программ. Сегодня комбинат представляет собой мощное производство, включающее: фотохудожественный цех, конструкторское бюро, макетный цех, цех дерево и металлообработки, типографию. (нд)