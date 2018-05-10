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Школьники посетили «ПРОМИНЭКСПО»
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Школьники посетили «ПРОМИНЭКСПО» 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В понедельник, 7 мая ученики 10 «Б» класса школы № 2051 с Евгенией Нелюбиной посетили ООО «ПРОМИНЭКСПО», в рамках проекта Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы «Технонавигатор: Заводы — детям, 2018».
Ребята узнали о том, что специалистами предприятия (а оно работает с 1960 года) спроектировано и построено свыше 1500 выставочных экспозиций в 96 странах мира. Наряду с выставочной деятельностью «ПРОМИНЭКСПО» выполняет работы по оформлению музеев, театрально-зрелищных мероприятий, телевизионных программ. Сегодня комбинат представляет собой мощное производство, включающее: фотохудожественный цех, конструкторское бюро, макетный цех, цех дерево и металлообработки, типографию. (нд)
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