Полицейские раскрыли в Ростовской области мошенничество в особо крупном размере

В дежурную часть Отдела МВД России по Чертковскому району обратился руководитель сельскохозяйственного предприятия и сообщил, что стал жертвой мошенника.

Правоохранители выяснили, что двое приятелей, работая в одной сфере деятельности, устно договорились о взаимовыгодной сделке. Так, злоумышленник пообещал владельцу склада реализовать почти 60 тонн подсолнечных семечек, а потом отдать ему вырученные деньги. Но обещания оказались ложными: фигурант получил товар на сумму около полутора миллиона рублей, перестал отвечать на звонки, а потом и вовсе переехал жить в другой регион.

По подозрению в преступлении оперативники установили и задержали 45-летнего мужчину. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».