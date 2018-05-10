Ещё
Полицейские раскрыли в Ростовской области мошенничество в особо крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские раскрыли в Ростовской области мошенничество в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
В дежурную часть Отдела МВД России по Чертковскому району обратился руководитель сельскохозяйственного предприятия и сообщил, что стал жертвой мошенника.
Правоохранители выяснили, что двое приятелей, работая в одной сфере деятельности, устно договорились о взаимовыгодной сделке. Так, злоумышленник пообещал владельцу склада реализовать почти 60 тонн подсолнечных семечек, а потом отдать ему вырученные деньги. Но обещания оказались ложными: фигурант получил товар на сумму около полутора миллиона рублей, перестал отвечать на звонки, а потом и вовсе переехал жить в другой регион.
По подозрению в преступлении оперативники установили и задержали 45-летнего мужчину. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Самарской области полицейскими задержан бывший главный врач районной больницы Ветераны УТ МВД России по СЗФО приняли участие в торжественной церемонии захоронения останков советских воинов В Воронеже полицейские приняли участие в акции «Бессмертный полк»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества29
Россиян предупредили о социальной революции550
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1257
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала666
Клейменов больше не будет вести программу «Время»101
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение