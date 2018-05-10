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В Адыгее напали на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака
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В Адыгее напали на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака 

АиФ-Кубань 19 минут назад
Фото: АиФ-Кубань
Один человек в ходе жестокого нападения погиб
В Адыгее напали на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака.
Известно, что один человек погиб, сообщает 10 мая агентство «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СКР по республике Адыгея.
«По предварительным данным, в ауле Псейтук Тахтамукайского района совершено разбойное нападение на дом близких родственников бывшего первого вице-губернатора Кубани. Один человек погиб, его личность устанавливается», — сказал сотрудник СУ СКР.
В Тахтамукайский район направлена оперативно-следственная группа.
Ахеджак работал в должности заместителя и первого заместителя главы администрации Краснодарского края с 2002 по 2010 годы. Скончался в декабре 2010 года. Похоронен на родине в ауле Псейтук Тахтамукайского района.
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