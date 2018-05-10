В Адыгее напали на семью бывшего вице-губернатора Кубани Мурата Ахеджака

Один человек в ходе жестокого нападения погиб

«По предварительным данным, в ауле Псейтук Тахтамукайского района совершено разбойное нападение на дом близких родственников бывшего первого вице-губернатора Кубани. Один человек погиб, его личность устанавливается», — сказал сотрудник СУ СКР.

В Тахтамукайский район направлена оперативно-следственная группа.