«Шахтёр» хочет выкупить у «Манчестер Сити» права на Кайоде

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о возможности полноценного перехода нападающего Оларенваджу Кайоде в донецкий клуб. 25-летний нигериец был арендован у английского «Манчестер Сити» до конца сезона 2017/18.

"Думаю, что в конце сезона мы окончательно проанализируем игру Кайоде и примем решение. Скажем так, сейчас большинство склоняются к тому, чтобы выкупать его у «Манчестер Сити». Как будет дальше — посмотрим.

В тех играх, в которых Кайоде играл, он себя показывал очень хорошо. У него очень серьезные данные — технические и скоростные, и голы забивает. Для нас это большой плюс", — отметил Палкин.