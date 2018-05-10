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«Шахтёр» хочет выкупить у «Манчестер Сити» права на Кайоде
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«Шахтёр» хочет выкупить у «Манчестер Сити» права на Кайоде 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин рассказал о возможности полноценного перехода нападающего Оларенваджу Кайоде в донецкий клуб. 25-летний нигериец был арендован у английского «Манчестер Сити» до конца сезона 2017/18.
"Думаю, что в конце сезона мы окончательно проанализируем игру Кайоде и примем решение. Скажем так, сейчас большинство склоняются к тому, чтобы выкупать его у «Манчестер Сити». Как будет дальше — посмотрим.
В тех играх, в которых Кайоде играл, он себя показывал очень хорошо. У него очень серьезные данные — технические и скоростные, и голы забивает. Для нас это большой плюс", — отметил Палкин.
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