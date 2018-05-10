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Стойки с дорожными знаками в Слободском переулке восстановили в нормативное положение
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Стойки с дорожными знаками в Слободском переулке восстановили в нормативное положение 

Управа района Лефортово 58 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В Слободском переулке вернули в правильное положение и закрепили стойки с дорожными знаками. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.
Работы провели в течение суток с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.
«Указанные неисправности устранены. Восстановлены в нормативное положение и закреплены стойки с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети» с табличкой 8.2.1 и 6.4 «Парковка» с табличками 8.6.1 и 8.8», — говорится в сообщении.
Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)
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