Стойки с дорожными знаками в Слободском переулке восстановили в нормативное положение

В Слободском переулке вернули в правильное положение и закрепили стойки с дорожными знаками. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился житель района Лефортово.

Работы провели в течение суток с момента поступления заявки. Сообщение об их выполнении за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Максима Ликсутова появилось на портале в установленный срок.

«Указанные неисправности устранены. Восстановлены в нормативное положение и закреплены стойки с дорожными знаками 5.19 «Пешеходный переход», 1.23 «Дети» с табличкой 8.2.1 и 6.4 «Парковка» с табличками 8.6.1 и 8.8», — говорится в сообщении.

Напомним, портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить на сайте сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (ео)