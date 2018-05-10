В парке Молодежном в Самаре нашли тело женщины с раной на голове 

В ночь на 10 мая в Промышленном районе областной столицы произошло ЧП. Около полуночи в парке Молодежном прохожие обнаружили тело женщины. На место инцидента прибыла оперативно-следственная группа.
При осмотре тела эксперты обнаружили на голове женщины рану, предположительно, от пули из травматического пистолета.
— Сейчас мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы. Затем будем решать вопрос о возбуждении уголовного дела, — сказала 63.ru старший помощник руководителя СУ СК России по Самарской области Елена Шкаева.
По ее словам, погибшая женщина — 1980 года рождения, не судимая. Это пока вся информация, которую правоохранительные органы готовы предоставить общественности об этом происшествии.