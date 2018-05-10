Дина Гарипова: Музыкальное образование получила после победы в телешоу «Голос»

Певица Дина Гарипова представила песню «Пятый элемент», которая станет предисловием к ее новому альбому. Выпустить его Дина планирует осенью. Чем еще удивит поклонников одна из победительниц телешоу «Голос», узнала «Вечерка».

— Дина, вы сегодня нечасто появляетесь на экране. Есть более интересные дела?

— Этот год я практически всецело посвятила подготовке нового альбома. Стараюсь большую часть своего времени уделять написанию песен и отбору новых композиций. Кроме того, начинаю подготовку сольных концертов, которые планируются в декабре этого года. Параллельно работаю на различных площадках страны.

— В детстве вы пели в театре «Золотой микрофон», участвовали во многих конкурсах и фестивалях. А учиться пошли на факультет журналистики. Почему?

— Потому что любила журналистику тоже. В старших классах я была юнкором, писала в городскую газету. Встав перед выбором профессии, понимала: мне нужен фундамент в виде высшего образования, который сможет всегда меня поддержать. И поступила в Казанский федеральный университет, а в свободное время писала для разных изданий, пела и занималась с ребятами в центре детского творчества. А после телепроекта «Голос» получила высшее музыкальное образование в Москве

— Когда-то у вас была своя группа. А сейчас вы выступаете сольно?

— Не только. У меня все еще есть коллектив, с которым мы уже объездили несколько раз всю Россию . И есть целый оркестр «Градский Холл», с которым работаем на всех мероприятиях театра. Я очень люблю работать в коллективе, это совершенно другая энергетика. Сольно выступаю обычно только в сборных концертах, где технически сложно привлекать целый коллектив музыкантов.

— До участия в «Голосе» вы прошли кастинг на британское шоу Britain’s Got Talent. Почему же выбрали российский проект?

— Вышло так, что приглашение на британское шоу я получила, уже пройдя слепые прослушивания в «Голосе». Я не хотела покидать конкурс, частью которого уже стала. Конечно, было интересно слетать в Великобританию и попробовать там свои силы, но я решила, что, раз меня отобрали, значит, я всегда смогу снова попробовать подать заявку, а может, и посетить эту страну, будучи артистом из России. Так в итоге и получилось. После победы в проекте «Голос» и моего участия в «Евровидении» я выступала на главной площади Лондона.

— Что еще в вашей творческой жизни изменилось после участия в «Евровидении»?

— Многое. Я имею возможность выступать на крупнейших площадках нашей страны, у меня появились слушатели в разных городах и даже за пределами России, появились свои собственные песни и клипы. Я часто принимаю участие в съемках передач и концертов, являюсь членом жюри многих конкурсов. Одним словом, занимаюсь своим любимым делом совершенно на новом для меня уровне и очень рада этому!

— Вы исполнили все песни в сериале «Кураж», посвященном жизни и творчеству Аллы Пугачевой . Сложно было исполнять песни Примадонны?

— Была проведена колоссальная работа! Я исполнила 17 песен Пугачевой, мне хотелось представить их достойно… И по-своему, но при этом сохранив подачу, силу, которую вложили в песню изначально. Каждую песню мы с режиссером разбирали от и до, чтобы точно понимать, в каком контексте она звучит. Например, если героиня поет песню после глубокой душевной травмы, потери, то, конечно, это должно быть слышно в подаче голоса и текста. Так мы проживали каждую песню вместе с героиней фильма. Плюс ко всему, я еще и снялась в эпизоде в качестве актрисы, что для меня было понастоящему впервые и очень волнительно.

— Что для вас российский шоу-бизнес?

— Для меня мир шоу-бизнеса — это площадка, на которой я могу развиваться в творческом и человеческом плане. Раньше я представляла себе его совсем иначе, думала, что это просто какая-то другая планета, где живут совершенно другие люди. Но когда я попала в этот мир, поняла, что здесь точно такие же люди, как и везде. У каждого своя жизнь, свои мечты, свои амбиции. Мне говорили, что в мире шоу-бизнеса невозможно найти друзей, но это тоже оказалось неправдой. Я встретила прекрасных людей, с которыми мы сейчас бок о бок идем по творческому пути.

— Говорят, в шоубизе выживают только сильнейшие. Вы — из таких?

— Я считаю себя довольно сильным человеком, потому что сумела пережить моменты, которые могли заставить меня опустить руки. И я абсолютно уверена, что каждый человек должен верить в то, что он сильный, и только тогда это станет правдой.

— Вы вышли замуж три года назад, но имя супруга до сих пор скрываете?

— Все мои постоянные слушатели знают, что тема семьи и личной жизни для меня очень важна, и я хотела бы оставить личное личным.