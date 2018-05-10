Опасную молочную продукцию выявили в Ленинском районе

Опасную молочную продукцию выявили при проверке регионального Россельхознадзора в одной из организаций Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

В ходе внеплановой проверки было обнаружено сладко-сливочное несолёное масло«Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% производства ООО «Молочная река». Продукция не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и требованиям ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям.

Кроме того, лабораторную проверку на качество и безопасность не прошли молоко 3,2% производства ООО «Солюд», а также 5% творог производства ООО «Молочный домик».