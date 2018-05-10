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Опасную молочную продукцию выявили в Ленинском районе
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Опасную молочную продукцию выявили в Ленинском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Опасную молочную продукцию выявили при проверке регионального Россельхознадзора в одной из организаций Ленинского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
В ходе внеплановой проверки было обнаружено сладко-сливочное несолёное масло«Крестьянское» с массовой долей жира 72,5% производства ООО «Молочная река». Продукция не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» и требованиям ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям.
Кроме того, лабораторную проверку на качество и безопасность не прошли молоко 3,2% производства ООО «Солюд», а также 5% творог производства ООО «Молочный домик».
К производителям недоброкачественной продукции принимаются меры административного воздействия в соответствии с КоАП РФ.
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