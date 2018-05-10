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«Бизнес жмет на ГАЗ»
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«Бизнес жмет на ГАЗ» 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Владельцу передвижного бизнеса нужен автомобиль, который легко преодолевает средние расстояния, удобен в управлении, достаточно компактен для хранения, а также может обслуживаться в широкой дилерской сети. И в России уже появились готовые решения для мобильного бизнеса. К таким относятся, например, фудтраки и автолавки, созданные на базе машин «ГАЗель Next». На них распространяются условия фирменных кредитных и лизинговых программ. Поэтому если при планировании предприниматель понимает, что бюджета не хватает, можно воспользоваться услугами банков и лизинговых компаний.
Для «ГАЗели NEXT» доступны более чем 100 надстроек. Из базовых моделей наиболее интересны для бизнеса цельнометаллический фургон и бортовой автомобиль. Каждая из модификаций может оснащаться двумя вариантами кабины (на 3 или 7 мест) и двумя видами платформ. Благодаря рамной конструкции модели ГАЗ очень хорошо подходят для установки любых надстроек (в отличие от конструкции «с несущим кузовом» у большинства европейских и азиатских конкурентов).
Один из набирающих популярность бизнес-форматов — фудтраки (мобильные точки продажи еды) и автолавки. Торговый модуль на таких машинах изготавливается из высокопрочных стеклопластиковых панелей толщиной от 40 до 80 мм. Это позволяет использовать автомобиль в регионах с самым разным климатом. Модульная конструкция обеспечивает срок службы до 15 лет.
На сегодняшний день Автоцентр ГАЗ Тольятти является крупнейшим автомобильным дилером на территории Самарской области в сфере коммерческого транспорта и имеет богатый опыт по обслуживанию и сервисному сопровождению автомобилей марки ГАЗ для бизнеса.
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