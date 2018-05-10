Bethesda продолжает тизерить Rage 2 — теперь на Биг-Бене

Девятого мая канадский магазин Walmart опубликовал на своём сайте перечень неаносированных проектов, одним из которых оказался Rage 2 — продолжение амбициозного шутера id Software. Вскоре после утечки оживился официальный аккаунт игры в Twitter, прокомментировав «некорректную» обложку сиквела.

Но и на этом Bethesda не остановилось. Вечером 10 мая компания опубликовала у себя в твиттере фотографию Биг-Бена с фиолетовой краской, знакомой по недавнему твиту с аккаунта Rage.

pic.twitter.com/p6qPNUNa1O

— Bethesda Russia (@Bethesda_RU) 10 мая 2018 г.

Предположительно, маленькая стрелка указывает на месяц (5), тогда как маленькая на число (14). Если компания действительно готовит некий анонс, то это случится в начале следующей недели — 14 мая.

Не стоит исключать, что утечка Walmart настолько развеселила руководителей Bethesda, что те решили по полной отыграться на подобных слухах. Однако стоит учитывать, что сегодняшний твит компании появился одновременно во всех региональных представительствах компании в Twitter, в том числе и в российском.