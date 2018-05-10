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Прощай, советская Пятёрка! Как малоэтажный район превращается в высотный
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Прощай, советская Пятёрка! Как малоэтажный район превращается в высотный 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
С Пятёркой в том виде, к какому мы привыкли, скоро придётся попрощаться. Район с невысокими разноцветными домишками, где соседи знают друг друга по именам, внезапно изменился. Теперь Пятёрка зарастает домами-гигантами, причём перестраивается район очень быстро. Не ходил по улице пару недель, и вместо шторок и горшков с цветами на подоконниках — распахнутые окна в пустые квартиры и выбитые стекла. Не был здесь месяц, и вместо расселённого дома уже пустырь, не ходил полгода — забор, краны, техника, белые кирпичи и пробивающаяся, как росток, очередная новостройка. Пожилые люди, прожившие здесь всю жизнь, вздыхают, видя, как уходит эпоха. Те, кто помоложе, ждут переселения в новенькие квартиры.
Кажется, маленькие домики вместе с сушащимся во дворах бельём скоро совсем пропадут
В мэрии Ярославля рассказали, как будет перестраиваться район в ближайшие годы.
Как меняется Пятёрка
— Аварийное жильё расселяли по программе, рассчитанной на 2013–2017 годы. Расселению подлежали жилые дома, признанные аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2012 года, — рассказали в мэрии Ярославля. — Дома, признанные аварийными после 1 января 2012 года, будет раселять с учетом финансирования, а также с учетом принципа очередности.
В ближайшие годы еще 11 жёлтеньких домишек уступят место высоким новым домам
Чтобы расселить людей из аварийных и ветхих домов, с застройщиками заключают договоры о развитии застроенных территорий, по которым они за свой счёт обеспечивают людей новым жильём. Сейчас действуют три таких договора:
территории, ограниченной улицами Чкалова, Белинского, Автозаводской, Радищева;
территории, ограниченной улицами Чехова, Кудрявцева, Тургенева, Угличской;
территории, ограниченной улицами Угличской, 3-й Жилой, 1-й Жилой.
Облик Ленинского района сильно изменился
За последние несколько лет в этих кварталах снесли 12 домов, на их месте построили 7 высоток, еще 7 находятся в стадии строительства.
В ближайшие годы из района пропадут еще 11 жилых домов: на улице Карла Либкнехта, дом 19; улице 1-й Жилой, дом 11, улице 3-й Жилой, дома 9,13 и 15; улице Автозаводской, дом 25/1а; улице Белинского, дома 8а, 15а, 17а, 22; улице Радищева, дом 4.
Скоро еще в 7 новых домов заселятся жильцы
В районе еще остались деревянные бараки. Эти уже расселили и готовятся сносить
Старые дома теряются среди быстрорастущих домов-гигантов
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