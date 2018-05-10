«Крепкие казачки» посоветовали двум сторонникам Навального покинуть Сочи, сообщил Албуров

"Сидим в кафе, подходят человек 6-8 типичных качков, демонстрируют пистолеты, обещают экскурсии в горы, забирают телефоны. Спрашивают что тут делаем и требуют уехать. Видимо, с прилетом Путина, тут включили режим повышенного гостеприимства", — написал Албуров.

Вероятно, инцидент произошел в аэропорту Сочи, потому что Албуров сообщил о том, что он вместе со своим коллегой обратились в дежурную часть линейного отделения полиции, расположенном в здании сочинского аэровокзала.

Аэропортной полиции настолько лень работать, что они прошли все стадии: 1) не примем, потому что не наш район 2) примем, но их все равно их не найдём 3) придём брать показания, а скажут что это вы хулиганили, тогда вы будете виноваты pic.twitter.com/ewFprLsjiu

— Георгий Албуров (@alburov) May 10, 2018

Теперь пошли какие-то звонки и телодвижения

— Георгий Албуров (@alburov) May 10, 2018