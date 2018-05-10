В нацпарке «Куршская коса» приютили лисенка

О новом жильце рассказали в пресс-службе учреждения.

«Лисенку не более 3-х недель, он уже демонстрирует отменный аппетит, быстро растет и уже умеет пользоваться туалетом», — говорят в нацпарке.

У нового обитателя Визит-центра пока нет имени. Предложить кличку для животного может любой желающий — для этого нужно быть подписанным на страницу национального парка в Facebook.

На втором этапе акции будут отобраны пять наиболее популярных вариантов, после чего в группах в соцсетях будет запущено голосование за лучшую кличку.