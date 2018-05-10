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В нацпарке «Куршская коса» приютили лисенка
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В нацпарке «Куршская коса» приютили лисенка 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
О новом жильце рассказали в пресс-службе учреждения.
«Лисенку не более 3-х недель, он уже демонстрирует отменный аппетит, быстро растет и уже умеет пользоваться туалетом», — говорят в нацпарке.
У нового обитателя Визит-центра пока нет имени. Предложить кличку для животного может любой желающий — для этого нужно быть подписанным на страницу национального парка в Facebook.
На втором этапе акции будут отобраны пять наиболее популярных вариантов, после чего в группах в соцсетях будет запущено голосование за лучшую кличку.
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