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Проект RT #1917LIVE завоевал премию Digiday Content Marketing Awards
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Проект RT #1917LIVE завоевал премию Digiday Content Marketing Awards 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Проект RT #1917LIVE одержал победу в категории «Самое оригинальное использование Twitter» премии в области маркетинга Digiday Content Marketing Awards.
Посвященный 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех дней «в режиме реального времени» проект российского телеканала обошел маркетинговые кампании американского медиаконгломерата Viacom и американской автомобильной ассоциации NASCAR. В рамках #1917LIVE десятки аккаунтов публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат.
Проект завоевал уже 20 международных и российских премий, среди которых — высшая награда престижной премии Adweek ARC Awards, второе место на Red Apple и победа в номинации «Цифровой спецпроект» телевизионного конкурса New York Festivals.
Сейчас команда #1917LIVE вместе с Государственным архивом России работает над масштабным проектом #Romanovs100, приуроченным к столетней годовщине расстрела царской семьи. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в аккаунтах проекта в YouTube, Facebook, Twitter и Instagram будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.
Digiday Content Marketing Awards — международная премия в сфере цифрового видеоконтента и маркетинга. В жюри премии входят представители крупнейших международных брендов — American Express, Ford, Reebok, IBM, Maybelline, Calvin Klein и др.
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