Проект RT #1917LIVE завоевал премию Digiday Content Marketing Awards

МОСКВА , 10 мая — РИА Новости . Проект RT #1917LIVE одержал победу в категории «Самое оригинальное использование Twitter» премии в области маркетинга Digiday Content Marketing Awards.

Посвященный 100-летию революции в России и воссоздающий в Twitter события тех дней «в режиме реального времени» проект российского телеканала обошел маркетинговые кампании американского медиаконгломерата Viacom и американской автомобильной ассоциации NASCAR. В рамках #1917LIVE десятки аккаунтов публиковали сообщения от имени исторических персонажей — от Николая II и Ленина до рабочих и солдат.

Проект завоевал уже 20 международных и российских премий, среди которых — высшая награда престижной премии Adweek ARC Awards, второе место на Red Apple и победа в номинации «Цифровой спецпроект» телевизионного конкурса New York Festivals.

Сейчас команда #1917LIVE вместе с Государственным архивом России работает над масштабным проектом #Romanovs100, приуроченным к столетней годовщине расстрела царской семьи. На протяжении 100 дней — с 8 апреля по 17 июля — в аккаунтах проекта в YouTube, Facebook, Twitter и Instagram будут публиковаться редкие фотографии из архива Романовых.