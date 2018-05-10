Большой театр кукол из Санкт-Петербурга впервые приедет на гастроли в Нижний Новгород

Гастроли Санкт-Петербургского Большого театра кукол впервые пройдут в Нижнем Новгороде с 11 по 15 мая. Зрителям будут представлены четыре спектакля. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Спектакли будут показаны на сцене Нижегородского государственного академического театра кукол. Среди них есть постановки не только для детей, но и для взрослых. 11 и 12 мая публика увидит сказку «Рикки-Тикки-Тави». Это новый спектакль, поставленный по одноименному произведению Редьярда Киплинга из «Книги джунглей».

13 мая будет показан спектакль «Бармалей». На глазах у зрителей актеры с помощью красок, кистей, бумаги и ножниц создадут мир дикой природы.

14 мая Большой театр кукол представит спектакль для взрослых «Холстомер». В нем совмещено несколько планов: кукольный и живой, игровой и психологический. А 15 мая нижегородскую публику ждет постановка «Маленький принц» по известной во всем мире сказке Антуана де Сент-Экзюпери

Все спектакли, которые будут показаны в Нижнем Новгороде, являются участниками и лауреатами различных международных и российских фестивалей, обладателями высших театральных премий.

Напомним, спектакли театра «Вера» будут демонстрироваться на различных площадках города до завершения ремонта здания.

Фото: Большой театр кукол