Ещё
С 11 мая в Архангельске выключат уличное освещение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

С 11 мая в Архангельске выключат уличное освещение 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
С 11 мая в Архангельске перестанут работать уличные фонари.
В связи с наступлением сезона белых ночей администрация города объявила о прекращении работы системы уличного освещения.
«Как всегда, при переходе на режим белый ночей специалисты «Горсвета» руководствуются календарными данными и опытом предыдущих лет. Освещение улиц будет выключено полностью, — комментирует главный инженер МУП «Горсвет» Александр Майданов. — Ориентировочно, освещение Архангельска должно возобновиться в срок до 1 августа».
Напомним, в прошлом году свет на улицы города вернулся 1 августа.
АиФ Архангельск: последние новости
«Одна сплошная цифра». Алексей Кудрин о финансовой грамотности и Белкомуре В Архангельске всё-таки появится Аллея Славы с тысячей новых деревьев «Всем миром». Как Архангельская область готовилась ко Дню Победы?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение965
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала290
Клейменов больше не будет вести программу «Время»86
Асад ответил Трампу на оскорбление48
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1395
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
02:31
Умер Эрнест Ясан
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение