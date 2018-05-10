С 11 мая в Архангельске выключат уличное освещение

С 11 мая в Архангельске перестанут работать уличные фонари.

В связи с наступлением сезона белых ночей администрация города объявила о прекращении работы системы уличного освещения.

«Как всегда, при переходе на режим белый ночей специалисты «Горсвета» руководствуются календарными данными и опытом предыдущих лет. Освещение улиц будет выключено полностью, — комментирует главный инженер МУП «Горсвет» Александр Майданов. — Ориентировочно, освещение Архангельска должно возобновиться в срок до 1 августа».

Напомним, в прошлом году свет на улицы города вернулся 1 августа.