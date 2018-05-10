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Газпром приостановит работу одного из газопроводов в Европу
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Газпром приостановит работу одного из газопроводов в Европу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Газпром» приостановит транспортировку газа на магистрали «Голубой поток» на 15-23 мая в связи с ремонтными работами.
С 14 мая «Газпром» запустит ремонтные работы на газопроводе «Голубой поток», передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.
Работы будут идти до 27 мая, при этом с 15 по 23 мая транспортировка газа будет полностью прекращена.
«Голубой поток», проложенный по дну Черного моря и снабжающий природным газом Турцию, был запущен в 2005 году. Общая часть магистрали составляет 1213 километров. Он условно делится на три участка: сухопутный на российской стороне длиной 373 километра, морской до турецкого города Самсуна протяженностью 396 километров и сухопутный от Самсуна до Анкары длиной 444 километра. Стоимость газопровода составила 3,2 млрд долларов.
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