Газпром приостановит работу одного из газопроводов в Европу

«Газпром» приостановит транспортировку газа на магистрали «Голубой поток» на 15-23 мая в связи с ремонтными работами.

С 14 мая «Газпром» запустит ремонтные работы на газопроводе «Голубой поток», передает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли.

Работы будут идти до 27 мая, при этом с 15 по 23 мая транспортировка газа будет полностью прекращена.