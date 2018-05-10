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Пьяный командир полка ВДВ вызвал группу быстрого реагирования в костромской ресторан
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Пьяный командир полка ВДВ вызвал группу быстрого реагирования в костромской ресторан 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Временно исполняющий обязанности командира 331-го гвардейского парашютно-десантного полка и двое его подчиненных днем 9 мая устроили пьяный дебош в костромском ресторане «Валенок», а затем вызвали себе на подмогу группу быстрого реагирования. Сотрудники заведения сняли с шумом отметивших День Победы военнослужащих на видео.
Изрядно выпившие командир полка и его заместители по тыловой и политико-воспитательной работе проигнорировали несколько призывов вести себя тише и не ругаться в присутствии других посетителей, среди которых были и дети, когда же на место прибыли сотрудники охраны и патрульные, по телефону вызвали отряд быстрого реагирования.
К моменту появления вооруженных солдат — их, как отмечают очевидцы, было около 40 — подполковника и его подчиненных уже скрутили, поскольку они оказывали сопротивление. На представленных выше кадрах слышно, как врио командира полка сыпет угрозами в адрес полицейских, обещая им «счастливую жизнь».
После появления бойцов подполковнику и майорам освободили руки, но они тут же бросились с кулаками на своих обидчиков. В конце концов командование полка доставили в обычное отделение полиции (притом что их делом должен был заниматься военный комендант), а спустя полчаса отпустили. Сотрудники ресторана уверяют, что исчез и составленный протокол.
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