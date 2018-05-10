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Кировские католики пойдут в суд, чтобы вернуть себе здание Александровского костела
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Кировские католики пойдут в суд, чтобы вернуть себе здание Александровского костела 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тридцатидневный пост не помог кировским католикам вернуть здание Александровского костела. Органы власти не пошли навстречу верующим, поэтому они обратятся за защитой своих прав в суд. Об этом «ФедералПресс» сообщил настоятель католического прихода в Кирове Григорий Зволиньски.
Около месяца назад, 6 апреля, настоятель католического прихода в Кирове отец Григорий Зволиньски объявил, что начинает 30-дневный пост на хлебе и воде. Таким образом священнослужитель выражал недовольство действиями чиновников, которые не хотят возвращать католикам здание Александровского костела. Костел на Вятке построили ссыльные польские католики. Службы в храме шли с 1903 до 1933 года, после этого костел закрыли. В 1990-х годах храм превратился в органный зал.
В 2012 году губернатор Никита Белых предлагал католикам возвести для них новый храм, но городская администрация так и не предоставила участок под строительство. За последние годы католики несколько раз обращались к чиновникам с просьбой вернуть костел, но каждый раз получали отказ.
Минимущества Кировской области после публикаций СМИ о начале «протестного поста» объяснило причины отказов. Чиновники заявили, что после реконструкции костела там появились дополнительные помещения, которые невозможно будет эксплуатировать без привязки к основному зданию.
— «Сейчас здание Александровского костела использует Вятская филармония, там проводятся концерты, различные культурные мероприятия для жителей города. На средства от них и содержится костел — объект культурного значения. Католическому приходу предоставлена возможность почти безвозмездно проводить богослужения в костеле», — сообщили в ведомстве.
Католиков такой ответ не устроил, и они продолжали поститься до 5 мая.
— «Я постился два дня и потом делал день перерыва. В этот день кто-то из прихожан постился. Нас было 12 человек в приходе, а также присоединились другие католики из России и из-за границы, в основном из Польши, — рассказал »ФедералПресс» отец Григорий. — Около 50 человек подтвердили ежедневное чтение молитвы Розария. За эти 30 дней я похудел почти на девять килограммов, но чувствую себя хорошо. Хорошо себя чувствуют и мои прихожане».
Во время поста многие кировские эксперты советовали кировским католикам пойти правовым путем — обратиться в суд. Кировский юрист Ян Чеботарев отмечал, что у властей будет мало шансов выиграть тяжбу.
К такому же решению пришли в кировском католическом приходе.
— «Mы будем подавать документы в суд, на что наш архиепископ Павел Пецци дал свое согласие», — отметил Григорий Зволиньски.
Фото: ru.wikipedia.org
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