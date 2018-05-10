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Из Астрахани в Адлер через Волгоград: на юге появился поезд «летнего» маршрута
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Из Астрахани в Адлер через Волгоград: на юге появился поезд «летнего» маршрута 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 28 мая до конеца сентября, на весь летний период из Астрахани будет отправляться поезд до Адлера в Краснодарском крае через Волгоград. Об этом сообщают СМИ.
Он будет курсировать из Астрахани по четным числам с 28 мая нынешнего года. А с 4 по 28 сентября будет ездить с периодичностью один раз в четыре дня. Отправка поезда из астраханской станции — в 21:45 по московскому времени, прибытие в Волгоград в 05:46. Через 24 часа железнодорожный транспорт приедет на станцию Адлера.
Всего время в пути составляет 32 часа 21 минуту.
Данный поезд назначен на летний период. Продажа проездных документов на данный состав открыта за 90 суток до отправления. Билеты можно купить на сайте ОАО «РЖД» или в железнодорожных кассах.
При этом, поезд сообщением Астрахань — Адлер участвует в акции «Море ждет!». Так, при покупке билетов с 8 по 18 мая нынешнего года туда и обратно действует специальная цена — от 2199 рублей на период поездки с 28 мая по 30 июня 2018 года.
«ФедералПресс» напоминает, что с 1 апреля Краснодар и Кисловодск связала «Ласточка».
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