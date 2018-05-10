Золотой гвоздь от ЮНЕСКО. Разрез Мечетлино Башкирии ждёт мирового признания

Заявка на присвоение разрезу международного статуса ЮНЕСКО рассматривается в секретариате организации, в штаб-квартире в Париже. Это результат выступления делегации из Башкирии на Российском комитете Международной программы по геонаукам и геопаркам в Санкт-Петербурге

Окаменевшие растения

Министр природопользования и экологии РБ Илдар Хадыев рассказал на заседании российского комитета об опыте создания геопарка «Янган-Тау», связаного с инфраструктурой Салаватского района. Зампредседателя профильного комитета Госсобрания РБ Руфина Шагапова представила участникам поправки к закону «О недрах». Предложения нашей делегации одобрены.

Казани, Больше года ведётся работа по созданию геопарка ЮНЕСКО. Разрез Мечетлино — геологические объекты международного значения вместе с Большой Лукой и горой Янган-Тау. Их 15 лет изучают учёные-стратиграфы Екатеринбурга Москвы , не раз приезжали представители международной комиссии.

«Вполне возможно, что уже в этом году у нас официально откроется геопарк, — говорит глава Мечетлинского сельсовета Адик Аскаров. — Население уже ждёт, когда в разрез вобьют золотой гвоздь и он станет местом паломничества туристов».

Глава сельсовета не боится, что гору разберут по камням.

«Думаю, этого не допустят, — уверен он. — Пока же не запрещено взять на память кусочек с окаменевшими моллюсками, растениями».

«Село небольшое, но мы всегда рады гостям, расскажем им историю родного края, покажем наши красоты и удивим самобытным творчеством, — рассказал потомственный имам-хатиб Габит Гималов». Два года назад на пенсию, которую он откладывал восемь лет, построил мечеть. В свободное от богослужений время пишет картины из истории села и изготавливает башкирские музыкальные инструменты.

300 млн лет назад

Группу учёных по изучению этой особой территории возглавляет директор НИИ безопасности жизнедеятельности РБ, доктор геолого-минералогических наук Лариса Белан.

«Представьте, что мы сюда попали 280-300 млн лет назад и оказались в шельфовой зоне очень тёплого уральского океана в субтропиках, ведь рядом проходил экватор, — предложила доктор наук. — Это Кунгурский ярус Приуральского отдела Пермского периода. Чем уникален это разрез? 12 м от подножия до вершины горы представляют собой историю развития земли на протяжении 10 млн лет! Каждый метр осаждался миллион лет, более ста человеческих жизней формировался каждый слой. В самом нижнем мы обнаружили аммониты — они существовали в глубоководном океане. Затем он постепенно смыкался и мелел. Выше по разрезу встречается уже другая фауна — мелководная. Затем океан закрылся, остался небольшой пролив. Появилась континентальная флора и фауна. Это коломиты — закаменевшие остатки растений и даже деревьев. К примеру, известное всем растение хвощ тогда было 30-метровым деревом. Вы легко найдёте камни с его фрагментами».

Аналог нашего разреза есть в штате Невада США , но, по мнению учёных, у нас больше шансов получить золотой гвоздь.

Здесь встречаются организмы, которые являются маркерами по всему Земному шару для определения возраста той или иной толщи. Например, конодонта. Это ископаемое, червеобразное животное с зубами. По сравнению с американским разрезом, у нас отложения хорошо сохранились по всей линии и их больше, отмечает Л. Белан. В тех точках Земли, где лучше всего представлены организмы определённого периода, забивается эталонный золотой гвоздь. И все породы по растительным и животным остаткам сравниваются с эталонами в этой части. В России пока нет ни одного золотого гвоздя. Но есть перспектива, что именно в Башкирии будет забит первый в России — в Красноусольском, а второй — в Мечетлино. Возможно, со временем здесь поставят скульптуры микроорганизмов, лабораторию, где под микроскопом можно будет рассмотреть моллюсков в камнях и т.д.

Геопарку нужен закон

Учёные института безопасности жизнедеятельности РБ сообщили, что сам парк не будет иметь статуса особо охраняемой природной территории, но его должны иметь ключевые объекты, такие как разрезы Большая Лука и Мечетлино, гора Янган-Тау. Специалисты института планируют завершить схему зонирования в октябре.

«Мы двигаемся в этом вопросе семимильными шагами, подготовили федеральную инициативу в закон о ООПТ, чтобы закрепить понятие «геопарк», которого пока нет, — объясняет Руфина Шагапова. — Проблема и в том, что природоохранный статус содержит много ограничений для населения по ведению хозяйственной деятельности, с чем мы столкнулись в Бурзянском и Салаватском районах. Но главное требование ЮНЕСКО — не ограничивать, не ущемлять местных жителей, а вовлекать в этот процесс. Для приезжавших к нам представителей организации ирландца Патрика и француза Сурена бабушки в национальных костюмах единое целое с уникальным разрезом».

Важно, чтобы уникальность местной природы видели и могли к ней прикоснуться все желающие, чтобы население района и республики получало от этого экономическую выгоду.

Комментарии

«Главная проблема санатория «Янган-Тау» — поиск новых источников привлечения туристов и отдыхающих, поскольку энергия «горящей горы» может иссякнуть. Хотя территорию раскручивать очень сложно. Теперь задача — создать геопарк со статусом ЮНЕСКО первыми в России, а там война план покажет».

Альфред Акбашев, директор санатория «Янган-Тау»:

«Геопарк — это обеспечение жизнедеятельности населения и расширение туристического потока. Турмаршруты мы давно разработали и предлагаем их отдыхающим. Это сплавы по реке Юрюзань, экскурсии по пещерам, тренинговые походы на лошадях, биосферные орнитологические маршруты, отдых у фермера (агротуризм) и др. Так что фактически геопарк уже работает. Ждём закона».