Фирменный слог. Шесть советов, которые помогут написать бизнес-книгу

Какой предприниматель не мечтает стать автором собственной книги? Хватит мечтать, пора действовать. Опустим очевидные советы о необходимости выбора темы и аудитории — если вы уже знаете, о чем и для кого хотите писать, попробуйте несколько приемов, которые помогут вам осуществить задуманное, не откладывая дело на потом.

Соберите «Подмалевок»

В живописи подмалевком называют первый слой картины, грубо выписанный пятнами: здесь светло, здесь темно, а здесь красненькое. Подмалевок избавляет от страха белого листа не только художников, но и писателей, и вам надо такой подмалевок для себя создать. Напишите список всех материалов — дневниковых записей, собственных выступлений, мастер-классов и тренингов, заметок из социальных сетей и прочее — которые вы хотите использовать в книге. Голосовые и видеозаписи отдайте на расшифровку на любой фриланс-сервис. Через три дня белого листа больше не будет — а будут десятки, а у кого-то и сотни страниц текста, из которого, как из теста, можно лепить свой фирменный пирог.

Определите структуру

Пройдя первый шаг, вы удивитесь, сколько всего у вас уже на самом деле есть, и, скорее всего, ту структуру, что намечали в своих мечтах, пересмотрите. Хотя бы примерно раскидайте массу «подмалевочного» текста по структуре в электронном документе и сразу создайте автособираемое оглавление в нем — так вам будет легче ориентироваться в тексте (невозможно наизусть помнить 200-300 страниц даже собственного текста — рано или поздно начинаешь в нем заблуждаться). Есть структура и есть много текста — уже немного похоже на книгу? На самом деле, конечно, нет, но уверенности эта картина прибавит.

Соблюдать режим

Даже если сейчас вам кажется, что расшифрованная запись вашего тренинга — это 80% книги, это не так. 80% подмалевочного текста придется переписать, перекомпоновать, а где-то и выкинуть, поэтому писать в любом случае придется много, и вам надо приготовиться к долгой дороге. А в долгой дороге ничто так не поддерживает, как ритм передвижения и поддержка.

Дайте себе обещание писать каждый день час по таймеру. Можете два часа? Отлично, действуйте, но ставьте себе выполнимые цели: если вы пишущий предприниматель, а не профессиональный писатель, то 90% вашего времени занимает основной бизнес, а вовсе не книга, и вряд ли у вас найдется каждый день по три-четыре часа на писательство — вы будете откладывать этот план «до выходных», пытаться писать через день-два… Все это — тупиковый путь. Лучше тратить меньше времени на книгу, но делать это регулярно. Каждый день.

Соберите группу поддержки

Не надо давать громкие обещания на широких просторах соцсетей, если только вы не законченный экстраверт и просто не можете жить без публичных заявлений. Лучше соберите небольшую группу поддержки — в мессенджере или в тех же соцсетях (но в них сейчас велик риск, что ваши сообщения не всегда будут попадаться на глаза группе поддержки из-за особенностей ранжирования контента). Очень важно, кто эти люди.

Во-первых, вы должны быть уверены, что они смогут обеспечить вам «экологичную» поддержку — то есть не будут троллить и насмехаться над неудачами (а неудачи непременно будут), не будут игнорировать или формально ставить «лайки», а будут тепло и — важно! — искренне поддерживать вас на этом нелегком пути. Во-вторых, лучше, если это будут люди, заинтересованные в результате. Например, коллеги, с которыми у вас хорошие отношения, и которым результат в виде опубликованной бизнес-книги поможет развить ваше общее дело.

Фиксируйте достижения

Собрав группу поддержки, подкидывайте им поводы для поддержки — рассказывайте каждый день о вашем прогрессе, это и будут ваши ежедневные «верстовые столбы». «Сегодня написал 13500+31000=44500 — уже почти полсотни! Ура!». Еще раз напомню — путь долгий, написать понадобится минимум 300-400 тысяч знаков с пробелами, чтобы книга приобрела должную плотность и ценность. На старте 300-400 тысяч кажутся недостижимыми, особенно на первой скорости в 5-7 тысяч знаков в день.

Фиксируя свои маленькие шаги каждый день и регулярно получая в ответ на них тепло и энергию группы поддержки, вы сможете соблюдать ритм и удерживать на нужном уровне собственную уверенность в победе. По собственному опыту могу сказать, что вот этот момент, когда таймер сообщал об истечении «писательского чата», я подсчитывала сегодняшний прирост числа знаков и сообщала об этом в чате группы поддержки, что было одним из самых приятных и вдохновляющих моментов за день.

Пишите «на скорость», редактируйте «на качество»

Хемингуэй советовал: «Пиши пьяным, редактируй трезвым». Не наш случай — бизнес-писателю сразу нужен трезвый мозг. Но вот внутреннего перфекциониста необходимо будет запереть в чулане под лестницей, пока основная масса текста не будет закончена. Не помните точную цитату, формулу, цифру, название исследования? Оставьте пометку на полях и двигайтесь дальше — помните, у вас таймер тикает! А вот когда 50-60 таймеров оттикает и вы поставите точку в своей рукописи, тогда… впрочем, для начала отведайте любимого напитка, чокнувшись с оглавлением на экране, запечатлейте этот момент для будущих постов в соцсетях, и дайте себе несколько дней отдыха — пусть рукопись отлежится.

А вот вернувшись к ней через неделю, выпускайте из чулана перфекциониста и начинайте читать свое творение. Первый раз — как писатель, добавляя цифры и факты и убирая лишние «бантики», крайне желательно — в один присест (вам понадобится 5-6 часов), чтобы охватить текст единым взглядом и увидеть в нем нестыковки, повторы и белые пятна. Второй раз — как читатель. Не торопясь. С удовольствием. Третьего раза не надо — лучшее враг хорошего, дальше отдавайте рукопись профессиональным редакторам издательства или самиздата, и кстати — не гонитесь за лейблом именитого издательства, это может быть слишком долгий путь. Если есть 100-200 тысяч рублей бюджета, публикуйте книгу самиздатом. Да, она не будет стоять на полках сетевых магазинов, но уже через месяц ее можно будет купить в электронном виде — сразу, или в печатном — под заказ. А это ведь и была ваша мечта — опубликовать собственную книгу? Она ближе, чем кажется. Приступайте!

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