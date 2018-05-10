Руководство ХК «Трактор» определится с главным тренером после завершения чемпионата мира

МОСКВА , 10 мая. /Корр. ТАСС Сергей Фукс /. Имя главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» станет известно после завершения чемпионата мира по хоккею. Об этом ТАСС сообщил директор челябинского клуба Иван Сеничев.

Срок действия контракта главного тренера команды Анвара Гатиятулина закончился 30 апреля, после чего челябинский клуб предложил специалисту новое соглашение. На данный момент Гатиятулин находится в тренерском штабе сборной России, которая выступает на чемпионате мира в Дании

"Нам еще Анвар Рафаилович не ответил, он в сборной, мы его не дергаем, — сообщил Сеничев. — Рассматриваем много кандидатур. Еще не утвержден бюджет, и как только это произойдет, наступит какое-то понимание по главному тренеру. Думаю, к концу мая все будет ясно, приоритет будем отдавать российскому тренеру, но посмотрим, какие будут условия".

"Все определяют деньги, условия контракта. У нас очень мало денег — самый маленький бюджет в дивизионе Харламова, к сожалению, но что есть, то есть, и мы исходим из этого. Конечно, нам хотелось бы пригласить тренера с именем, но там совсем другие расклады. Зато у нас хороший клуб, хороший коллектив", — подытожил собеседник агентства.

В прошлом сезоне КХЛ «Трактор» под руководством Гатиятулина вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где уступил в серии казанскому «Ак Барсу» со счетом 0-4.

Чемпионат мира по хоккею завершится 20 мая.