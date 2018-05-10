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Недельная инфляция в России вновь составила 0,1%
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Недельная инфляция в России вновь составила 0,1% 

Банки.ру 1 час назад
Потребительские цены в России за период с 29 апреля по 7 мая выросли на 0,1%, свидетельствуют опубликованные в четверг данные Росстата. На этом уровне инфляция в стране держится десятую неделю подряд.
С начала мая цены выросли на 0,1%, с начала года — на 1,3%. В целом за май 2017 года инфляция составила 0,4%, напоминает статистическое ведомство.
«За прошедший период цены на сахар-песок выросли на 1,1%, свинину, колбасу вареную, пшено — на 0,2—0,3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 1,5%, крупа гречневая — на 0,8%, — говорится в сообщении Росстата. — Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на капусту белокочанную — 4,4%, морковь — 1,3%, картофель, лук и яблоки — 0,3—0,5%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 2,3% и 1,2% соответственно».
Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 1%, на дизельное топливо — на 0,9%.
Как сообщил Росстат 4 мая, в апреле потребительские цены в России выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, а годовая инфляция не изменилась по сравнению с мартовской, составив 2,4%.
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