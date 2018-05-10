Путин забросил шайбу в первом периоде матча НХЛ 

Пятитысячная арена была заполнена зрителями до отказа. Среди них были и ветераны Великой Отечественной войны. Когда об их присутствии объявил диктор, тысячи людей встали как один, приветствуя фронтовиков. Диктор называл имена, а стадион стоял, благодаря ветеранов за великую Победу. Заиграла песня «День Победы».
В Сочи собрались легенды хоккея — Александр Якушев, Алексей Касатонов, Павел Буре, Алексей Гусаров, Александр Кожевников, Александр Могильный, Валерий Каменский и другие. На льду также губернатор Московской области Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Борис Ротенберг. Вратарь команды, за которую играет президент, — губернатор Тульской области Александр Дюмин.
По традиции Владимир Путин приветствовал сборные, а также юных хоккеистов под овации трибун. Президент поблагодарил участников НХЛ за то, что занимаясь спортом, они сами подают блестящий пример будущим звездам хоккея и любителям спорта всех поколений. «Несмотря на загруженность делами и профессиональными заботами, находят время для спорта», — сказал он.
"Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни и спорта", — подчеркнул президент.
Состоялась церемония награждения обладателей чемпионского Кубка Крутова — команды «Флагман» из Ленинградской области. Хоккеисты получили из рук президента и главы НХЛ сертификат на строительство стадиона.
Открыл счет Сергей Шойгу с передачи Александра Могильного. Затем забил Павел Буре, а президент сделал голевую передачу, а потом и забросил свою первую шайбу в этом матче.