Путин забросил шайбу в первом периоде матча НХЛ

Пятитысячная арена была заполнена зрителями до отказа. Среди них были и ветераны Великой Отечественной войны. Когда об их присутствии объявил диктор, тысячи людей встали как один, приветствуя фронтовиков. Диктор называл имена, а стадион стоял, благодаря ветеранов за великую Победу. Заиграла песня «День Победы».

По традиции Владимир Путин приветствовал сборные, а также юных хоккеистов под овации трибун. Президент поблагодарил участников НХЛ за то, что занимаясь спортом, они сами подают блестящий пример будущим звездам хоккея и любителям спорта всех поколений. «Несмотря на загруженность делами и профессиональными заботами, находят время для спорта», — сказал он.

"Благодаря вам миллионы людей делают выбор в пользу здорового образа жизни и спорта", — подчеркнул президент.

Состоялась церемония награждения обладателей чемпионского Кубка Крутова — команды «Флагман» из Ленинградской области . Хоккеисты получили из рук президента и главы НХЛ сертификат на строительство стадиона.