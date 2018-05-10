РМК поздравила ветеранов России и Казахстана 

Сотрудники предприятий Группы РМК по традиции приняли участие во множестве мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Они прошли в Оренбуржье, Великом Новгороде, на Среднем и Южном Урале, а также в Казахстане.
Центральными событиями Дня Победы по традиции стали торжественные митинги у мемориалов павшим воинам ВОВ. Работники Новгородского металлургического завода (НМЗ, Великий Новгород) возложили цветы к стеле «Город воинской славы» и к месту гибели танкистов при обороне города в 1941 году. В южноуральском Кыштыме металлурги почтили память солдат, скончавшихся от ран в городском госпитале, и посетили митинг-концерт у мемориала заводчанам, не пришедшим с фронта. Сотрудники Александринской горно-рудной компании (АГК) возложили венки к поселковым мемориалам в Фершампенуазе и Межозерном, а их коллеги из Актюбинской медной компании — к воинскому мемориалу в Хромтау (Казахстан). Представители Томинского ГОКа приняли участие в митинге в поселке Томинский. Работники орского горно-обогатительного предприятия «ОРМЕТ» присоединились к праздничному шествию 9 мая.
Работники предприятий РМК удостоились чести лично поздравить участников войны и тружеников тыла и поблагодарить их за Победу. Подарки героям в ходе встреч вручили представители Кыштымского медеэлектролитного завода, "Карабашмеди", «ОРМЕТа», АГК, Михеевского ГОКа, НМЗ и АМК, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК.
Благотворительный Фонд РМК по традиции поздравил на дому екатеринбургских ветеранов. Вместе с Фондом святой Екатерины холдинг организовала большой праздничный концерт в столице Урала, в котором выступили Елена Ваенга и группа «Любэ». При поддержке РМК в Историческом сквере работал интерактивный «Театр Великой Войны». Посетители павильона погружались в страшную атмосферу фронтовых лет и могли прочувствовать, какой ценой советскому народу досталась Победа.
На территориях присутствия РМК прошли и приуроченные к празднику спортивные мероприятия. Впервые был проведен турнир по воркауту «Рекорд Победы». Соревнования состоялись в Челябинске, Коркино и Карабаше на площадках для воркаута, построенных холдингом в 2017 году. Работники «Карабашмеди» приняли участие в городской эстафете на приз газеты «Карабашский рабочий». Команды АГК бегали праздничные эстафеты на призы местных изданий Фершампенуаза и Верхнеуральска. На КМЭЗе к Дню Победы организовали отдельную легкоатлетическую эстафету среди заводчан.
"День Победы — долгожданный и дорогой сердцу каждого нашего соотечественника праздник. Помнить подвиг наших отцов, дедов и прадедов, чтить историю и с благодарностью принимать мир и свободу, которую нам подарили герои Великой Отечественной войны и труженики тыла, — наша святая обязанность. Организуя и поддерживая мероприятия к 9 мая, мы вносим свой вклад в сохранение памяти и патриотическое воспитание подрастающего поколения»Комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.