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Глава управы района Царицыно Сергей Александрович Белов поздравил на дому ветеранов Великой Отечественной войны.
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Глава управы района Царицыно Сергей Александрович Белов поздравил на дому ветеранов Великой Отечественной войны. 

Управа района Царицыно города Москвы 43 минуты назад
Фото: Управа района Царицыно города Москвы
Глава управы района Царицыно Сергей Александрович Белов, председатель общества ветеранов района Царицыно Галина Ивановна Пыльнова, и.о. заместителя главы управы района Царицыно Ольга Викторовна Дольникова поздравили на дому ветеранов Великой Отечественной войны.
Поздравления принимали участники ВОВ Косенко Екатерина Васильевна, Круг Михаил Александрович, Кузнец Иван Иванович. Ветеранам были вручены цветы и подарки.
Уважаемые ветераны! Примите наши поздравления с 73-й годовщиной Победы! Здоровья вам, оптимизма и хорошего настроения!
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