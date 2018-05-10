Ледокол «Арктика» причалил на Большой Дмитровке 

Рукописные книги, созданные из дерева и ткани детьми, приносящие удачу поморские козули — ритуальная фигурка из пресного ржаного теста, пельмени из трески и кальмара, масло с икрой морского ежа… Таков далеко не полный перечень экспонатов, продемонстрированных в Совете Федерации.
Посетителям экспозиции скучно не было: здесь можно было и продегустировать привезенные из области деликатесы, и пройти мастер-класс по изготовлению из хлеба «счастливых» козуль, и даже отправить друзьям и родственникам открытку с изображением известных ледоколов, предварительно поставив на них оттиск специальных почтовых штемпелей. «За неполных два дня было отправлено больше 150 таких открыток. В том числе в Германию, Чехию, на Украину», — рассказывают представители мурманской делегации.
Оттиски и подписи на юбилейных открытках при осмотре экспозиции поставили председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. В Мурманске эти открытки разместят в региональном музее почтовой связи. Показали спикеру палаты регионов и процесс создания саамской вышивки. «Самое простое — это вышивка игольниц. Каждая девушка начинает именно с этого», — пояснила мастер саамского рукоделия в пятом поколении Татьяна Кожевина.
Модель ледокола «Арктика» приехала в Совет Федерации из мурманского областного краеведческого музея. «Это первый в истории ледокол, который достиг Северного полюса, — рассказала директор музея Елена Химчук. — Длина ледокола в длину — около 148 метров, в высоту он с девятиэтажный дом».
Фото Игоря Самохвалова, ПРЕСС-СЛУЖБЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ