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Роспановцы передают детям память о дедах-участниках ВОВ
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Роспановцы передают детям память о дедах-участниках ВОВ 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Тысячи жителей Нового Уренгоя прошли по городу 9 мая, чествуя ветеранов. В АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» к 73-годовщине Великой Победы начали готовиться задолго до значимой даты.
Накануне праздника состоялись встречи с ветеранами — это давняя и добрая традиция предприятия. Уже несколько лет именно так — с песен, стихов и общения с героями — начинается празднование 9 Мая.
"Встречи с ветеранами — единственная возможность прикоснутся к тому времени, к тому поколению. Это наша святая обязанность — поддержать опаленных войной насколько мы можем, поддержать в них здоровье и хорошее настроение", — отметил генеральный директор АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Александр Слепцов.
8 мая представители Общества приняли участие в возложении цветов к Вечному огню, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана.
Другой давней традицией является участие предприятия в праздничной демонстрации. Каждый год роспановцы чествуют ветеранов вместе с другими организациями газовой столицы.
"Наши работники из поколения в поколение передают память о подвиге нашей страны и делают это не только дома, в семьях, но и выходя на демонстрацию с детьми, поэтому в нашей колонне всегда много детей", — рассказала председатель профсоюзной организации Общества Наталья Корчагина.
Не проходит без роспановцев и шествие «Бессмертного полка», которое на этот раз собрало более 5 000 новоуренгойцев. В общем строю газовики несли портреты дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны.
"Первый раз участвовал в этой акции. Эмоции переполняют: потому что это — наша память, наша история, а без истории нет нас и нет будущего", — поделился начальник отдела охраны труда АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Игорь Кузнецов.
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