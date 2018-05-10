Роспановцы передают детям память о дедах-участниках ВОВ

Тысячи жителей Нового Уренгоя прошли по городу 9 мая, чествуя ветеранов. В АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» к 73-годовщине Великой Победы начали готовиться задолго до значимой даты.

Накануне праздника состоялись встречи с ветеранами — это давняя и добрая традиция предприятия. Уже несколько лет именно так — с песен, стихов и общения с героями — начинается празднование 9 Мая.

"Встречи с ветеранами — единственная возможность прикоснутся к тому времени, к тому поколению. Это наша святая обязанность — поддержать опаленных войной насколько мы можем, поддержать в них здоровье и хорошее настроение", — отметил генеральный директор АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» Александр Слепцов

8 мая представители Общества приняли участие в возложении цветов к Вечному огню, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана.

Другой давней традицией является участие предприятия в праздничной демонстрации. Каждый год роспановцы чествуют ветеранов вместе с другими организациями газовой столицы.

"Наши работники из поколения в поколение передают память о подвиге нашей страны и делают это не только дома, в семьях, но и выходя на демонстрацию с детьми, поэтому в нашей колонне всегда много детей", — рассказала председатель профсоюзной организации Общества Наталья Корчагина

Не проходит без роспановцев и шествие «Бессмертного полка», которое на этот раз собрало более 5 000 новоуренгойцев. В общем строю газовики несли портреты дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны.