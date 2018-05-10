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В гости к дошкольникам из Печатников пришел ветеран Великой Отечественной войны
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В гости к дошкольникам из Печатников пришел ветеран Великой Отечественной войны 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В преддверии празднования Дня Победы в гости к дошкольникам школы №1256, расположенной на территории района Печатники, пришел ветеран Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения культуры.
«В гости пришел Плотников Станислав Додович — ветеран вооруженных сил, член боевого братства, участник боевых действий в Афганистане. Инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования по хореографии, воспитатели старших и  подготовительных групп вместе с детьми подготовили праздничный концерт. Дети читали стихи, пели песни, загадывали загадки на военную тему, трогательно исполнили вальс на песню далеких военных лет», — говорится в сообщении.
В завершении праздника ребята вручили гостю праздничные открытки, сделанные своими руками. (то)
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