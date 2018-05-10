Слезть с мазутной «иглы»

На государственном уровне не раз обсуждался вопрос о проведении газопровода в Мурманскую область , которая до сих пор — единственная из регионов России — полностью зависит от мазута. В пятилетние планы Газпрома по газификации, утвержденные в 2017 году, этот регион, увы, не вошел. Однако сейчас о проблеме заговорили вновь.

В любой произведенной в регионе продукции доля затрат на топливо и энергию вдвое больше, чем в целом по стране. А на обогрев одного только Мурманска власти ежегодно тратят порядка 500 миллионов рублей. Это 1/10 часть бюджета. Отсутствие газификации серьезно тормозит развитие области и увеличивает отток населения, признала губернатор региона Марина Ковтун на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике.

— Надо принять решение о газификации региона на период до 2025 года, — призвала она.

Эту проблему в ходе пленарного заседания также подняла Валентина Матвиенко

— Конечно, это никуда не годится, когда в самой крупной газовой стране целый регион оказывается не газифицированным, — подчеркнула глава Совета Федерации. —

Я понимаю, рыночная экономика, компаниям оказывается невыгодно этим заниматься. Но значит, государство должно найти такие механизмы, которые позволят обеспечивать регион газом.

Путей доставки газа в регион два — сухопутный и морской. По суше метан может прийти по магистральному газопроводу из Ленинградской области (проект Волхов — Мурманск), а по воде — со Штокмановского месторождения и через терминал по перевалке сжиженного газа, который планируют построить в районе села Териберка. Туда газ может доставляться с завода «Ямал СПГ» в Ямало-Ненецком автономном округе , четвертую линию которого сейчас строят.

Все эти проекты находятся в разработке. Сейчас же для региона важно принятие принципиального решения от Москвы о газификации как таковой.

Потенциал потребления природного газа в Мурманской области оценивается почти в 5 миллиардов кубометров в год. Для сравнения: Санкт-Петербург потребляет в год порядка 20 миллиардов кубометров.

Возможность использования газа в промышленных целях позволит не только развиваться действующим производствам, но и создать новые промышленные предприятия в химической, газохимической и металлургической отраслях, отметила губернатор. Это способно оказать серьезный эффект в целом ряде отраслей экономики региона. «По нашим оценкам, речь идет об утроении валового регионального продукта к 2035 году», — прикинула Марина Ковтун.

Кроме того, Мурманская область обладает значительными экспортными возможностями, подчеркнула Ковтун. Свободный выход в Мировой океан, незамерзающий глубоководный Кольский залив — прекрасные условия для размещения мощностей по перевалке сжиженного газа на экспорт и создания инфраструктуры для его использования в качестве судового бункерного топлива.

Все эти проекты могут стать подспорьем к решению вопроса о комбинированной газификации Мурманской области. А перспективы освоения Штокмановского месторождения и использование предлагаемой газотранспортной системы обеспечат гарантированную загрузку построенных на Кольском полуострове мощностей по перевалке газа.

«ЗАПЕРТЫЕ» МОЩНОСТИ НУЖНО ОТПЕРЕТЬ

Почему произведенное в Мурманской области электричество дорожает в 10 раз, что с этим делать? Правительство Мурманской области обратилось к Совету Федерации с просьбой пересмотреть подходы к установке тарифов на электроэнергию для регионов с избыточными и при этом «запертыми» мощностями.

Одного из традиционных конкурентных преимуществ Мурманской области — дешевой когда-то электроэнергии — потребители сейчас практически лишились. Скачок цен на энергорынке произошел, когда тарифы для европейской части России и Сибири выросли в связи с мерами поддержки потребителей Дальнего Востока. Налоговые поступления в бюджет сократились. Сложившаяся ситуация грозит понижением инвестиционной привлекательности Мурманской области и уходом энергоемких предприятий.

Вместе с тем, как заявила Марина Ковтун, системы электрогенерации Кольского полуострова имеют возможность вырабатывать избыточные мощности для внутреннего потребления. И они их уже вырабатывают. По словам губернатора, даже с учетом системных ограничений ежегодно можно дополнительно вырабатывать до 3 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Прирост цены на электроэнергию за 2017 год составил 16,6%. Фактически льготы, предоставляемые одним регионам, компенсируются за счет других»Сейчас же по линиям Северного транзита эта избыточная мощность утекает к соседу — в энергосистему Карелии , для которой Мурманская область стала фактически регионом-донором электроэнергии. В то время как Карелия в нынешнем году включена в список регионов с регулируемой ценой на электричество и платит за него теперь меньше, чем Мурманская область.

«В цене за электроэнергию несколько составляющих: плата непосредственно за мощность, передачу электроэнергии по сетям, их эксплуатацию, выработку той или иной генерацией. Парадокс: один киловатт-час энергии Кольской атомной станции стоит 47 рублей, а после ее передачи по проводам в электрокотельную в 100 метрах от АЭС эта цена вырастает вдесятеро», — рассказала Марина Ковтун.

Губернатор резюмировала: вместе с традиционно дорогим мазутом в итоге все бремя цен ложится на конечного потребителя. Если с ценами на мазут регион ничего сделать не может (разве что откажется от него, когда регион газифицируют), то нормализовать стоимость электроэнергии мог бы. Но для этого необходимо, чтобы Правительство внесло изменения в Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, исключающие дополнительную ценовую нагрузку для региона.

Ковтун отметила, что правительство региона настаивает на учете региональных особенностей, поскольку от этого напрямую зависит социально-экономическое развитие и инвестиционная привлекательность края.

«Это позволит обеспечить экономически приемлемые условия энергоснабжения на долгосрочную перспективу, что очень важно при повышенных северных производственных затратах на топливо и энергию», — заявила Марина Ковтун, отметив, что введение предлагаемых условий ценообразования не приведет к негативным последствиям для потребителей других регионов. Решение же по этому вопросу комитет Совета Федерации отложил до заседания специальной рабочей группы.