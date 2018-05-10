Доктор едет, едет…

Мурманская область станет пилотным регионом проекта «Арктический доктор»: врачи, переезжающие работать на Крайний Север, будут поэтапно получать по два миллиона рублей. Уже в 2018 году, таким образом, планируют трудоустроить 15 специалистов.

В суровых климатических условиях (8 месяцев в году в регионе лежит снег, а среднегодовая температура не превышает 0°c) жители Мурманской области чаще болеют. Последние девять лет заболеваемость детей и взрослых, в том числе онкологией, превышает средние показатели по России . Очевидно, что это требует особых подходов к стационарной медицинской помощи.

В 35 областных медицинских организациях трудятся чуть более трех тысяч врачей и порядка восьми тысяч специалистов со средним медобразованием. В целом по области вакантными остаются 773 врачебные ставки. Ситуацию во многом усугубляет тот факт, что в регионе нет медицинского вуза.

ПОДЪЕМНЫЕ ПОДНИМУТ В ЧЕТЫРЕ РАЗА

Чтобы устранить дефицит врачей и влить в регион «свежую кровь», местные власти проводят стимулирующие программы: собственную региональную, а также правительственную — «Земский доктор». Однако первая, как оказалось, стимулирует врачей недостаточно, а вторая — мало подходит для Мурманской области.

Приезжающим работать врачам-специалистам регион выплачивает подъемные, размер которых с 2018 года увеличен до 500 тысяч рублей, а также ежеквартально — 15 тысяч на оплату жилья и коммунальных услуг. А по программе «Земский доктор» специалисты, переехавшие работать в небольшие города и поселения (до 50 тысяч человек), единовременно получают один миллион рублей. Однако с 2012 года в Мурманской области, таким образом, трудоустроились всего 39 врачей. Дело в том, что это урбанизированный край (92,5 процента людей живут в городах), поэтому наиболее остро регион нуждается в медработниках в крупных населенных пунктах (75 процентов вакансий от общего числа). Например, в Мурманске этот дефицит составляет 59,4 процента.

С учетом всех особенностей региона правительство Мурманской области предложило федеральным Минфину Минздраву разработанный, наиболее привлекательный для врачей Крайнего Севера, проект «Арктический доктор». Он усиливает региональные меры федеральными средствами и предусматривает поэтапные компенсационные выплаты в размере двух миллионов рублей медицинским работникам, прибывшим на работу в Арктическую зону и впервые заключившим договор о трудоустройстве на срок от пяти лет. Выплаты пройдут в три этапа: 500 тысяч — при трудоустройстве, 500 тысяч — после первого года работы и один миллион — после пятого года работы. Общий потенциал этой программы, исходя из потребностей Арктической зоны России, составляет более 2000 человек. До принятия решения на федеральном уровне Мурманская область планирует приступить к реализации пилотного проекта «Арктический доктор» и трудоустроить в 2018 году 15 новых специалистов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ В БОРЬБЕ ЗА ЖИЗНИ

В Мурманской области остро требуются не только врачебные руки, но и врачебная техника. В первую очередь речь идет о высокотехнологичных аппаратах для лечения онкологии. Как и в целом по России, в регионе растет статистика онкозаболеваний, которая превышает средние показатели по стране: в 2017 году в ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» состояли на учете 20 083 пациента, впервые выявлено 3304 новых случая.

Как подчеркнула губернатор Мурманской области Марина Ковтун , выступая на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике, высокие по отношению ко всей России показатели в Мурманской области подтверждают влияние природно-климатических и экологических факторов на рост онкологической заболеваемости.

На всю область функционирует один Мурманский областной онкологический диспансер, оказывающий всестороннюю помощь онкобольным на территории региона. Его охват — 240 коек круглосуточного стационара, еще 60 коек дневного, а также поликлиника, рассчитанная на 130 посещений в смену. Через круглосуточный стационар в 2017 году прошли 7289 пациентов, через дневной стационар поликлиники -3867 пациентов. Поликлинику онкодиспансера посетили более 47 тысяч жителей Мурманской области. Главная же проблема состоит в том, что в диспансере действует старое, еще советское и чешское, радиологическое оборудование, в основном износившееся. Реконструкции требует и само здание радиологического корпуса.

В рамках регионального бюджета на эти цели уже ранее было выделено 64 миллиона рублей. В 2018-2020 годах в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» предусмотрено еще 238 миллионов. Однако для внедрения современных методик лечения, увеличения пропускной способности, уменьшения негативного воздействия на организм пациентов планируется переоснащение диспансера дорогостоящим современным медицинским оборудованием. В частности, двумя ускорительными комплексами, системой трехмерного дозиметрического планирования, информационной управляющей системой, комплектом для абсолютной и относительной дозиметрии, аппаратом для брахитерапии и компьютерным томографом.

По просьбе правительства Мурманской области Совет Федерации поддержал решение о выделении еще 360 миллионов рублей в 2019-2020 годах целевого федерального финансирования на его закупку в рамках разрабатываемой Минздравом РФ Национальной онкологической программы до 2030 года.