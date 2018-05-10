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ТЭЦ «ТГК-1» в Петербурге перешли на летний режим работы
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ТЭЦ «ТГК-1» в Петербурге перешли на летний режим работы 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Теплоснабжение жилых домов, объектов социальной инфраструктуры и промышленных предприятий отключено. В рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду будет проведено 14 капитальных и средних ремонтов основного оборудования ТЭЦ, а также выполнены регламентные работы по диагностике и ремонту систем теплоснабжения на всех объектах.
В компании напоминают, что за 232 дня отопительного сезона 2017/2018 гг. десять ТЭЦ компании отпустили потребителям 16,7 млн Гкал тепловой энергии. Выработка электроэнергии составила 9,89 млн кВтч.
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