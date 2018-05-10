Комитет Думы призвал доработать проект о контрсанкциях в части ограничения ввоза лекарств 

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Норма об ограничении ввоза лекарственных средств в РФ, предусмотренная законопроектом об ответных мерах на действия США в отношении России, нуждается в доработке, поскольку российские аналоги лекарств не всегда обладают таким же качеством, как импортируемые. Об этом говорится в заключении комитета Госдумы по охране здоровья, которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Следует учитывать, что даже при наличии на рынке РФ аналогов лекарственных препаратов (с одним и тем же международным непатентованным наименованием), которые могут попасть в перечень, воспроизведенные лекарственные препараты не всегда обладают тем же качеством и эффективностью фармакологического воздействия на организм человека, выраженностью побочных реакций по сравнению с оригинальными лекарственными препаратами", — говорится в документе.
Также ограничения на ввоз техоборудования, предусмотренные законопроектом об ответных мерах на действия США в отношении России, не должны отразиться на доступности и качестве медицинской помощи в РФ.
"Учитывая, что в настоящее время доля импорта медицинских изделий составляет около 70%, правительству РФ, в случае принятия решения о формировании перечня технологического оборудования и программного обеспечения, на который может быть установлен запрет на допуск или ограничение к закупкам для обеспечения государственных и муниципальных нужд, необходимо не допустить снижения доступности, качества и безопасности оказания медицинской помощи гражданам РФ", — говорится в документе.