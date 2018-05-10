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«Это вам не подстилка»: в Волгограде плакат с «Родиной-матерью» втоптали в землю
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«Это вам не подстилка»: в Волгограде плакат с «Родиной-матерью» втоптали в землю 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда сложенный батут расстелили на баннере с изображением монумента «Родина-мать зовет!».
— Год назад каждый второй кричал про фигуру «Родины-матери», якобы облитую зеленкой, — напомнила волгоградка Юлия Смирнова. — В преддверии 9 Мая в «Семейном» баннер с изображением монумента бросили на землю. Лучшей подстилки просто не придумаешь.
Директор центра «21 век» уточнила, что в парке произошло досадное недоразумение.
— Баннер с изображением «Родины-матери» использовали для украшения сцены, которую установили перед запуском нового фонтана в честь Дня Победы, — прокомментировала директор культурно-досугового центра Ольга Трелина. — Его привезли поздно ночью, а утром дворник не понял, что это за полотно, и по нелепой ошибке разложил на нем батут.
Ольга Трелина добавила, что сотрудники парка очень быстро заметили оплошность дворника и быстро подняли баннер с земли.
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