«Это вам не подстилка»: в Волгограде плакат с «Родиной-матерью» втоптали в землю

В парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда сложенный батут расстелили на баннере с изображением монумента «Родина-мать зовет!».

— Год назад каждый второй кричал про фигуру «Родины-матери», якобы облитую зеленкой, — напомнила волгоградка Юлия Смирнова . — В преддверии 9 Мая в «Семейном» баннер с изображением монумента бросили на землю. Лучшей подстилки просто не придумаешь.

Директор центра «21 век» уточнила, что в парке произошло досадное недоразумение.

— Баннер с изображением «Родины-матери» использовали для украшения сцены, которую установили перед запуском нового фонтана в честь Дня Победы, — прокомментировала директор культурно-досугового центра Ольга Трелина. — Его привезли поздно ночью, а утром дворник не понял, что это за полотно, и по нелепой ошибке разложил на нем батут.

Ольга Трелина добавила, что сотрудники парка очень быстро заметили оплошность дворника и быстро подняли баннер с земли.